Moyen-Orient, Ukraine : les signes d'accalmie portent les marchés européens

30 minutes avant l'ouverture de la première séance de la semaine, les marchés actions européens devraient poursuivre leur mouvement haussier. Ils restent très tributaires de la géopolitique. D'ailleurs, de nouveaux signes d'apaisement dans le conflit au Moyen-Orient ainsi qu'en Ukraine apparaissent. Le CAC 40 est attendu en hausse de 0,24%. De leur côté, Londres et Francfort devraient gagner respectivement 0,37% et 0,44%.

Moyen-Orient : médiation russe et tensions sur le terrain

Au chapitre géopolitique, le président russe Vladimir Poutine a informé Donald Trump de la position de l'Iran sur un éventuel accord pour un terme à cette guerre au Moyen-Orient. Le chef d'Etat russe l'a évoqué lors d'une rencontre avec le président iranien Massoud Pezeshkian la semaine dernière à l'occasion d'un sommet de la Communauté des Etats indépendants (CEI) au Turkménistan. "En coordination avec le président iranien, Vladimir Poutine a relayé à Donald Trump le point de vue de la partie iranienne sur une possible résolution du conflit", a déclaré le porte-parole du Kremlin. Il n'a pas précisé quelle a été la réponse du président américain, ni détaillé la position iranienne.

Cependant, la situation reste toujours délétère au Moyen-Orient sur le terrain militaire. Les attaques contre les aéroports de Ryad et Dammam en Arabie saoudite ont été revendiquées par les Houthis du Yémen qui ont aussi attaqué des infrastructures énergétiques saoudiennes. Ces attaques se sont produites "en trois phases", a fait savoir leur porte-parole, Yahya Saree, dans un communiqué.

De son côté, l'Autorité saoudienne de l'aviation civile rapporte que "l'aéroport international King Khalid de Ryad a été la cible d'une nouvelle attaque dimanche après-midi. Cette attaque a fait des blessés et l'évaluation des dégâts était en cours."

Guerre en Ukraine : annonces de Donald Trump et réactions internationales

Concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi avoir négocié la livraison de quantités massives de diesel russe aux marchés américain et mondial, impliquant la levée de plusieurs sanctions ciblant Moscou. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé alors une décision "indigne".

Le président américain a, par ailleurs, annoncé que la Russie et l'Ukraine avaient conclu "un cessez-le-feu énergétique", sans donner plus de détails. "A compter de maintenant, il y a un CESSEZ-LE-FEU ENERGETIQUE dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties se sont mises d'accord. Ne le rompez pas !", a écrit POTUS sur son réseau Truth Social, sans donner plus de précisions. Cet accord n'a été confirmé ni par le Kremlin, ni par Kiev, qui dit "attendre plus de détails".

De son côté, Zelensky a affirmé hier que la Russie continuait à frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes après l'annonce par Trump de cette trêve.

Le premier ministre canadien, Mark Carney, a déclaré dimanche soutenir fermement ce cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, après un appel avec le président américain. Même son de cloche du côté du Royaume-Uni. Londres milite pour "une trêve énergétique durable sans délai" entre Russes et Ukrainiens, a déclaré dimanche le Premier ministre britannique Andy Burnham.

Vallourec va fournir des tubes à TotalEnergies en Azerbaïdjan

Dans l'actualité des sociétés cotées, Vallourec a annoncé avoir remporté un contrat majeur auprès de TotalEnergies pour la fourniture de tubes OCTG (Oil Country Tubular Goods) et de solutions line pipe, représentant un volume total de plus de 16 000 tonnes de tubes destinés au développement du champ gazier d'Absheron, en Azerbaïdjan.

Technip Energies a décroché un "grand" contrat (représentant entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, selon sa propre terminologie) d'ingénierie, de fourniture d'équipements et de construction (EPC) auprès d'Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), pour sa raffinerie de Mumbai, dans l'Etat indien du Maharashtra.

Vendredi soir, Arverne, fournisseur français de solutions géothermales, a annoncé que la Commission européenne a désigné Lithium de France comme projet stratégique dans le cadre du Critical Raw Materials Act (CRMA). Ce projet déployé en Alsace par cette société est considéré comme l'une des initiatives essentielles à l'indépendance industrielle et énergétique de l'Europe.

Forsee Power SA, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce la fin des discussions engagées avec FCAP Investors Pte. Ltd dans le cadre du projet d'investissement annoncé le 15 juillet dernier.

Ce projet prévoyait notamment un renforcement des fonds propres de Forsee Power par voie d'augmentation de capital, avec le soutien de FCAP Investors Pte. Ltd et d'actionnaires de référence du groupe.

Côté statistiques, les données de l'inflation aux Etats-Unis du mois de septembre seront publiées à 14h30.