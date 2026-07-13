SpaceX efface l'enquête sur l'incident du Starship avant le prochain vol d'essai cette semaine

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* La FAA donne son feu vert à l'enquête de SpaceX sur l'incident survenu avec le propulseur du Starship

* Le propulseur de Starship a échoué lors de son retour lors du 12e vol d'essai en mai

* SpaceX vise le 16 juillet pour le 13e vol de Starship

(Ajout d’informations contextuelles et de détails sur le prochain lancement tout au long de l’article) par Joey Roulette

Lundi, l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a clos son enquête sur l’échec du retour du propulseur du Starship de SpaceX SPCX.O survenu lors d’un vol d’essai en mai, ouvrant ainsi la voie à la société d’Elon Musk pour lancer le prochain vol d’essai de la fusée depuis le Texas dès jeudi.

Le vol d’essai de la fusée Starship de SpaceX, effectué le 22 mai – le 12e depuis avril 2023 –, a marqué les débuts d’une nouvelle version qui devrait être la pièce maîtresse de l’activité de lancement de Musk, de ses ambitions satellitaires et de ses efforts pour envoyer des astronautes sur la Lune.

Après avoir propulsé l’étage supérieur de Starship dans l’espace sur une trajectoire suborbitale se terminant dans l’océan Indien, le propulseur Super Heavy a échoué dans sa tentative de retour par atterrissage contrôlé en douceur dans le golfe du Mexique, cinq de ses 33 moteurs Raptor n’ayant pas redémarré pour ralentir sa descente verticale.

Le Super Heavy a subi des dommages thermiques lorsque le Starship a allumé ses moteurs pour se séparer du propulseur environ deux minutes après le début du vol, ce qui l’a poussé dans une position inattendue.

La FAA a indiqué que "des réglages erronés du système d’alarme des moteurs" avaient également contribué à l’échec du retour, et le Super Heavy a plongé à grande vitesse dans le golfe du Mexique, explosant à l’impact.

SpaceX a identifié quatre mesures correctives concernant l’échec du retour du propulseur, a précisé la FAA.

L’un des moteurs de l’étage supérieur du Starship n’a pas fonctionné lors du vol n° 12. SpaceX a procédé à "plusieurs modifications matérielles et opérationnelles" pour remédier à "ces causes interdépendantes", a écrit la société samedi sur son site web, sans préciser la nature de ces causes.

La société se prépare à un nouveau lancement d’essai de Starship depuis sa base Starbase, au Texas , ville d’entreprise , jeudi, dans une fenêtre de 90 minutes débutant à 18 h 45 (heure de l’Est). Comme lors du dernier vol, SpaceX espère faire retomber le Super Heavy dans les eaux du golfe du Mexique et faire amerrir le Starship dans l’océan Indien après un vol d’environ une heure dans l’espace suborbital.

Ce 13e vol de Starship déploiera pour la première fois de véritables satellites Starlink V3, après d’autres essais de Starship qui avaient déployé des satellites factices.

Les vingt satellites Starlink largués par Starship déploieront leurs panneaux solaires et leurs antennes; certains d’entre eux seront équipés de capteurs destinés à analyser le bouclier thermique de Starship lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre.

Les satellites se consumeront dans l’atmosphère en suivant le retour de Starship vers la Terre. De nouvelles expériences et divers matériaux utilisés sur le bouclier thermique de Starship permettront à nouveau de tester la capacité de la fusée à résister aux frottements atmosphériques extrêmes et à survivre à la rentrée atmosphérique, une condition indispensable à sa conception entièrement réutilisable.

SpaceX prévoit de commencer à lancer des satellites Starlink V3 à bord de fusées Starship d’ici fin 2026, une étape attendue depuis longtemps alors que le programme a pris plusieurs années de retard par rapport au calendrier initialement prévu par Musk, avec plus de 15 milliards de dollars dépensés à ce jour pour le développement de la fusée.

Les projets d’expansion continue de Starlink par l’entreprise, ainsi que son objectif à long terme de mettre en orbite des satellites dotés d’intelligence artificielle, reposent tous sur Starship.