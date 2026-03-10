Moyen-Orient: les propos de Trump sur la guerre "quasiment" finie rassurent les marchés

La Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un vent de soulagement souffle sur les marchés mardi: les prix du pétrole reculent et les Bourses rebondissent après les propos du président américain Donald Trump la veille selon lesquels la guerre avec l'Iran est "quasiment" terminée.

"Les prix du pétrole brut ont connu un retournement spectaculaire lundi, déclenchant une vague de soulagement sur les actifs risqués (comme les actions, ndlr) à l'échelle mondiale", commente Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com.

Vers 14H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, la référence mondiale du brut, perdait 7,40% à 91,64 dollars. Son équivalent américain, le WTI, reculait de 7,07% à 88,07 dollars. Les deux références ont chuté de plus de 10% en début de séance.

Côté gaz, le TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en baisse de 12,93%, à 49,15 euros le mégawattheure.

Les cours des hydrocarbures avaient connu une flambée spectaculaire ces derniers jours face aux difficultés d'approvisionnement depuis les pays du Golfe, en raison de la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz avec la guerre au Moyen-Orient.

Mais les investisseurs saluent désormais "les commentaires du président américain Donald Trump suggérant que le conflit impliquant l'Iran pourrait se terminer plus tôt que ne le craignaient les marchés", poursuit M. Razaqzada.

Dans une déclaration à une journaliste de la chaîne CBS, le président américain a déclaré lundi soir que la guerre était "quasiment" finie, faisant valoir que l'Iran n'avait plus de "marine", ni de "communications", ni de "force aérienne".

- Rassurées, mais prudentes -

Les déclarations de Donald Trump ont "apaisé les craintes d'un conflit à long terme susceptible de déclencher un choc +stagflationniste+", une situation économique très inconfortable combinant forte inflation et faible croissance, selon les analystes de la Deutsche Bank.

"Si les investisseurs ont accueilli favorablement la chute soudaine des prix du pétrole, le contexte géopolitique reste loin d’être stable, laissant les marchés vulnérables à de nouveaux épisodes de volatilité", tempère cependant Fawad Razaqzada.

Sur les marchés d'actions, les investisseurs en Europe étaient plus optimistes qu'aux Etats-Unis.

En Europe, les indices rebondissent: vers 14H00 GMT, Paris prenait 1,44%, Francfort 1,95%, Londres 1,26% et Milan 2,17%.

Wall Street restait plus prudente, le Dow Jones cédant 0,37%, l'indice élargi S&P 500 perdant 0,18% quand l'indice Nasdaq avançait de 0,17% dans les premiers échanges.

- Taux en recul -

Autre conséquence du soulagement des marchés: le recul des taux d'intérêt des dettes souveraines européennes.

Ils avaient nettement grimpé ces derniers jours, en raison des craintes du retour de fortes pressions inflationnistes sur le continent avec la flambée du prix des hydrocarbures que les pays européens importent massivement.

Vers 14H00 GMT, le taux d'intérêt français à échéance dix ans reculait à 3,47%, contre 3,51% lundi soir. Avant le début de la guerre en Iran, il évoluait autour de 3,20%.

Le taux d'intérêt italien s'établissait à 3,56% contre 3,61% lundi. Hors zone euro, le taux d'intérêt britannique à échéance dix ans atteignait de son côté 4,58%, contre 4,64% lundi soir.

La dette allemande, référence en Europe, restait en revanche stable, à 2,86%. Elle a peu bougé depuis le début de la semaine, jouant davantage un rôle de valeur refuge que ses homologues.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé qu'ils "décideront de la fin de la guerre", en réponse aux propos de Donald Trump, et promis mardi que plus aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient "jusqu'à nouvel ordre".

Le Qatar a indiqué que Téhéran continuait ses attaques contre ses infrastructures civiles, au onzième jour de la guerre.

Le patron du groupe saoudien Aramco a de son côté mis en garde contre les conséquences potentiellement "catastrophiques" de cette guerre pour les marchés pétroliers, jugeant "absolument crucial" que le trafic maritime reprenne dans le détroit d'Ormuz.