MOVES-Mike Joo, codirecteur de la division banque d'investissement de Bank of America, quitte l'entreprise, selon une note interne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des nouvelles embauches et des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5; correction d'une faute de frappe dans l'identifiant de l'article) par Saeed Azhar

Mike Joo, codirecteur de la division banque d'investissement de Bank of America BAC.N , quitte la banque pour rejoindre une autre entreprise, selon une note interne consultée par Reuters. Il s'agit de l'un des départs les plus médiatisés au sein de la deuxième plus grande banque américaine ces derniers mois.

BofA, qui occupe la quatrième place du classement mondial des banques d’investissement établi par Dealogic en fonction du chiffre d’affaires, a procédé à plusieurs recrutements ces derniers mois afin de dynamiser son activité de transactions, mais la banque a également perdu certains de ses cadres supérieurs.

Parmi ces départs figurent notamment son responsable mondial de l’activisme et de la défense contre les OPA, son vice-président de la banque d’investissement grand public et de détail, ainsi que son vice-président de la technologie et responsable mondial des logiciels.

« Le débauchage de cadres supérieurs est généralement plus fréquent lorsque le carnet de commandes est bien rempli; par conséquent, le nombre élevé de départs de personnalités de premier plan n’est pas particulièrement surprenant, et les niveaux actuels ne constituent pas non plus une source d’inquiétude », a déclaré Austin Taggart, analyste bancaire chez Morningstar.

« Compte tenu de l’impressionnante carrière de M. Joo, qui couvre un large éventail de zones géographiques, de secteurs et de classes d’actifs, nous pensons qu’il était un talent particulièrement recherché », a-t-il ajouté.

M. Joo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une vague de « méga-opérations » de plus de 10 milliards de dollars a propulsé les fusions-acquisitions mondiales à des niveaux records au premier semestre 2026 , selon les données de LSEG.

« Nous continuons d’investir dans des talents exceptionnels à tous les niveaux et sommes ravis d’avoir accueilli cette année plus de 40 nouveaux directeurs généraux au sein de GCIB (Global Corporate and Investment Banking) », a déclaré Matthew Koder, président de l’équipe GCIB de BofA, dans la note de service.

Parmi ces recrues figuraient Jason Rowe, ancien de Goldman Sachs, qui est devenu codirecteur de la division Technologie chez BofA, et Gary Kirkham, associé principal et directeur de la division Technologie chez Centerview, qui a réintégré BofA .

BofA a également recruté neuf banquiers seniors à travers les États-Unis afin de renforcer sa présence régionale dans la banque d’investissement plus tôt cette année, alors que l’établissement cherche à répondre à la demande croissante des entreprises de taille intermédiaire.

BofA a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street pour le deuxième trimestre, le chaos des marchés mondiaux ayant alimenté un volume de transactions record, tandis qu’une vague de fusions-acquisitions a stimulé les activités de banque d’investissement. Faiz Ahmad et Karim Assef continueront à travailler en étroite collaboration pour diriger la planification, l’orientation et les opérations quotidiennes des activités mondiales de banque d’investissement de BofA, indique la note de service.

M. Joo, qui compte vingt ans d’ancienneté au sein de la banque, et M. Ahmad avaient été nommés co-responsables des activités mondiales de banque d’investissement dans le cadre d’un remaniement plus large de la direction l’année dernière.