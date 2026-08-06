MOVES-Mike Joo, codirecteur de la division banque d'investissement de Bank of America, quitte l'entreprise – note de service

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Mike Joo, codirecteur de la division banque d'investissement de Bank of America BAC.N , quitte l'entreprise pour saisir une opportunité à l'extérieur, selon une note interne consultée jeudi par Reuters.

Faiz Ahmad et Karim Assef continueront à travailler en étroite collaboration pour diriger la planification, l'orientation et les opérations quotidiennes de l'activité mondiale de banque d'investissement, précise la note.

M. Joo et M. Ahmad avaient été nommés codirecteurs de la banque d'investissement mondiale dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction de cette activité l'année dernière.