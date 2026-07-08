MOVES-JPMorgan recrute Michael Flynn, un banquier chevronné, pour diriger son activité bancaire dédiée aux petites capitalisations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a recruté Michael Flynn, un banquier chevronné, pour diriger une nouvelle division bancaire, selon une note de service consultée mercredi par Reuters.

Michael Flynn prend la tête de la division de banque d’investissement dédiée aux petites capitalisations, qui vient élargir l’activité existante de la banque axée sur les moyennes capitalisations afin de couvrir des clients issus de secteurs commerciaux et spécialisés dont la valeur d’entreprise se situe entre 100 millions (XX millions d'euros) et 500 millions (XX millions d'euros) de dollars environ.

Les plus grandes banques de Wall Street s'attendent à ce que 2026 soit une année faste pour les opérations de fusion-acquisition, ce qui les incite à investir dans de nouvelles équipes et à élargir leur couverture client.

Michael Flynn, qui possède plus de 25 ans d’expérience dans la banque d’investissement, le développement d’entreprise et le capital-investissement, arrive de G2 Capital Advisors, où il occupait le poste de directeur général. Il sera basé à New York.

La nouvelle équipe comprendra également Arash Farin, qui a rejoint la société en tant que directeur général à Los Angeles après avoir travaillé chez Centerstone Capital, ainsi que Jamie Eastham, en tant que directeur exécutif.

L’unité d’investissement dédiée aux petites capitalisations opérera depuis des pôles situés à Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles et New York.

Elle se concentrera dans un premier temps sur des secteurs diversifiés, notamment la consommation et la distribution, ainsi que les services aux entreprises.