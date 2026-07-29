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MOVES-Citigroup nomme Cristina Mascanzoni à la tête de son pôle Technologie pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 03:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a annoncé mercredi avoir nommé Cristina Mascanzoni au poste de directrice de son équipe "Capital Markets and Advisory" et à la tête de la couverture du secteur technologique pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Mme Mascanzoni arrive de Goldman Sachs, où elle a supervisé la levée de fonds de Zip ZIP.AX et la restructuration de son emprunt obligataire convertible , la cession transfrontalière de la société australienne de paiement différé Afterpay à Block XYZ.N , ainsi que la récente révision stratégique du groupe OFX OFX.AX .

* Citi a déclaré que cette nomination reflétait son investissement continu dans la couverture du secteur technologique et son ambition de développer une franchise technologique de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande.

* La semaine dernière, Citi a recruté cinq directeurs généraux pour sa division de banque d’investissement spécialisée dans les technologies aux États-Unis.

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