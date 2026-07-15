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MOVES-Citi recrute le responsable du secteur aérospatial et de la défense pour la région EMEA, anciennement chez UBS
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Iain Withers

Citi C.N a recruté Vincenzo Ruggieri, anciennement chez UBS UBSG.S , au poste de directeur général et responsable du secteur aérospatial et de la défense pour le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a indiqué mercredi la banque de Wall Street dans une note consultée par Reuters.

M. Ruggieri sera basé à Londres et rendra compte à Jean-Baptiste Petard, précise la note, ajoutant qu’il sera également en charge d’autres comptes dans le secteur des industries diversifiées. Il occupait auparavant le poste de responsable du secteur aérospatial et de la défense pour la région EMEA chez UBS.

Un porte-parole de Citi a confirmé le contenu de cette note.

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