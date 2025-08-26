Movado Group Inc devrait afficher un bénéfice de 31 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Movado Group Inc MOV.N MOV devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 28 août pour la période se terminant le 31 juillet 2025

* La société basée à Paramus, dans le New Jersey, devrait faire état d'une baisse de 1,6 % de son chiffre d'affaires, à 156,841 millions de dollars, contre 159,31 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Movado Group Inc est de 31 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Movado Group Inc est de 31,50 $, soit environ 45,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 17,18 $

