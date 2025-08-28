 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Wall Street - Nvidia : la Chine fait planer une ombre sur des résultats solides
information fournie par AOF 28/08/2025 à 16:29

(AOF) - Il est peu dire que les résultats de Nvidia étaient attendus. En dépit d'une publication jugée globalement solide par les analystes, l'action du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle perd 1,86% à 178,22 dollars. " À court terme, l'action pourrait rester volatile en raison de sa hausse de plus de 35% au cours du trimestre et des attentes élevées, " prévient Bank of America. A l'achat sur la valeur, l'analyste a rehaussé son objectif de cours de 220 à 235 dollars.

Au deuxième trimestre, clos fin juillet, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 59% à 26,42 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,05 dollar, dépassant les attentes à 4 cents. Ses revenus ont bondi de 56% à 46,7 milliards de dollars, surpassant les attentes s'élevant à 46,06 milliards de dollars.

Son activité de produits pour les centres de données a vu ses revenus augmenter de 56% à 41,1 milliards de dollars. Ils sont ressortis sous les attentes de Wall Street.

L'incertitude chinoise

Au troisième trimestre, le groupe technologique cible en moyenne 54 milliards de dollars de ventes, là où le marché anticipe 53,14 milliards de dollars. La marge brute ajustée, une mesure très suivie de la rentabilité, est attendue en moyenne à 73,5% contre 72,7% au deuxième trimestre.

La société a indiqué ne pas avoir prévu de livraisons de H20 vers la Chine dans ses perspectives en raison de l'incertitude réglementaire. " Si les problèmes géopolitiques se résorbent, nous devrions enregistrer entre 2 et 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaires au troisième trimestre. Et si nous enregistrons davantage de commandes, nous pourrons facturer davantage ", a précisé la directrice financière, Colette Kress, lors de la conférence de presse avec les analystes.

En parallèle à ses résultats, Nvidia a annoncé un programme de rachat d'actions de 60 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NVIDIA
179,5249 USD NASDAQ -1,14%
