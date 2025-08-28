ID Logistics : performance semestrielle robuste et implantation au Canada

(AOF) - ID Logistics avance de 1,97% à 413,50 euros après avoir publié hier ses solides résultats au premier semestre 2025. " ID Logistics a poursuivi sa dynamique de croissance et affiche une nouvelle progression de ses indicateurs financiers. L’ouverture du Canada, 19e pays du groupe, confirme la forte attractivité de notre modèle auprès de nos grands clients ainsi que leur résilience dans le contexte actuel. La répartition géographique équilibrée de notre activité des deux côtés de l’Atlantique nous conforte dans la poursuite de notre développement ", a souligné Eric Hémar, PDG du groupe.

Sur les six premiers mois de 2025, le spécialiste européen de la logistique contractuelle a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 1,761 milliard d'euros. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable, la croissance est de 17,1% à données comparables par rapport au premier semestre 2024.

Le résultat opérationnel courant est en progression de 12,9% à 65,8 millions d'euros pour une marge opérationnelle qui atteint 3,7% (-10 points de base).

L'Ebitda courant est en hausse de 13,8% pour atteindre 267 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda courant de 15,2% (-20 points de base).

Le résultat net part du groupe s'établit à 22,4 millions d'euros au premier semestre 2025, en progression de 23,2% sur un an.

Sur cette période, les activités du groupe ont généré 155,9 millions d'euros de trésorerie, en hausse de 26,8 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024 après prise en compte des investissements opérationnels.

" Cette belle publication tend à confirmer nos scénarios sur l'exercice 2025, soit une forte croissance top line à 3,17 milliards d'euros, +13,6% et un maintien des niveaux de rentabilité opérationnelle courante à 4,5% +/- 0 point de base (impact finalement assez maitrisé de l'ouverture au Canada) ", explique Portzamparc.

L'analyste ajoute qu'il s'attend à " une amélioration de la génération de cash au second semestre 2025 (normalisation des investissements pour atteindre 3% du chiffre d'affaires en 2025 plus impact favorable au niveau du besoin de fonds de roulement).

En ce début de second semestre 2025, ID Logistics lance sa première activité au Canada qui devient ainsi son 19ème pays. Le groupe étend son partenariat avec un de ses clients historiques, leader mondial du e-commerce, en ouvrant un site de 70 000 m² dans la région stratégique de Toronto. Cette première opération permet au groupe de compléter sa présence en Amérique du Nord en prenant position sur un marché de 6 milliards d'euros et 41 millions de consommateurs.

Enfin, ID Logistics rappelle que " ses activités bénéficient traditionnellement d'une rentabilité et d'une génération de trésorerie plus favorables au second semestre ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de logistique contractuelle créé en 2001 ;

- Chiffre d’affaires de 3,27 Mds€ en rapide internationalisation : 27 % pour la France, 48 % pour le reste de l’Europe, 17 % pour les Etats-Unis, puis l’Argentine, le Brésil et le Maroc ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37 %, l’e-commerce pour 25 %, les produits de grande consommation pour 18 % puis la technologie (6 %) ;

- Ambition : doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans via un haut niveau de technologie et une accélération de la croissance par acquisitions avec maintien des marges pour financer le développement ;

- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9 % des actions, 71,36 % des droits de vote), les managers détenant 3,12 % des actions et 3,92 % des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Christophe Satin directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- extension du portefeuille clients, leaders mondiaux dans leur secteur, notamment dans la grande consommation, secteur non cyclique,

- discipline financière : recours à l’« asset light », location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90 %), logistique d’entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation,

- maîtrise des démarrages des sites et de leur montée en productivité,

- réplication du modèle d’affaires à l’international, notamment aux Etats-Unis,

- innovation centrée sur la robotique l’IA et l’human centric, axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques et structurée par déploiement des projets disruptifs à partir de 4 campus ;

- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, O déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :

- déchets : revalorisation à hauteur de 85 % (79 % en 2024)

- émissions de CO2 : recul de 40 % vs 2018 – 20 % en 2024),

- intensité énergétique : recul de 20 % ;

- Capacité à la mise en place rapide de synergies avec les sociétés acquises et les ouvertures de sites ;

- Situation financière plus agile aprè s l'augmentation de capital de septembre, avec un levier de la dette ramené à 0,6 et une trésorerie de 314M€.

Défis

- Sensibilité à l’obtention de contrats (Metro, Intermarché, Purflux…) et au taux de rétention client (98 %) ;

- Après l’intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics et les ouverture de sites au Royaume-Uni, Italie, Roumanie et Allemagne, vers de nouvelles acquisitions en Europe et aux Etats-Unis ;

- Après 26 démarrages de sites, confiance pour 2025 fondée sur une « bonne croissance embarquée »

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.