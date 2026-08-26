Movado en hausse après une forte progression de ses bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action du fabricant américain de montres et de bijoux Movado MOV.N progresse de 4,1% à 36,39 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 54 cents au deuxième trimestre, soit plus de quatre fois le niveau de 13 cents enregistré il y a un an

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 169,8 millions de dollars, soit un résultat supérieur aux 161,8 millions de dollars enregistrés l'année précédente

** “Ces résultats reflètent une progression généralisée de l’ensemble de nos marques propres et sous licence, de nos canaux de distribution directs et en gros, ainsi que dans nos principales zones géographiques, notamment aux États-Unis et en Europe”, a déclaré le directeur général Efraim Grinberg ** MOV précise que les remboursements liés aux droits de douane, d’un montant de 3,2 millions de dollars, ont contribué à la hausse de la marge brute et du résultat net

** À la clôture d’hier, le cours de l’action affichait une hausse de 69,6% depuis le début de l’année