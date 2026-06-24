 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MOUVEMENTS SUR LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS – Take-Two, Wendy's, Absci
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements individuels d'actions: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, rebondissant après deux séances consécutives de baisse, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs technologiques après une forte correction, les résultats de Micron étant sous les feux de la rampe. .N

** Cerebras Systems Inc CBRS.O :

BUZZ - Chute suite à des prévisions de marge faibles pour l’exercice 2026 nL4N42W0OV

** Churchill Capital Corp XI CCXI.O :

BUZZ - En hausse suite à un article de presse faisant état d’un accord avec Agility Robotics nL4N42W0PJ

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Des perspectives assombries par des incertitudes sur les prévisions, mais la confiance reste intacte nL4N42W0QL

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Le titre bondit face à l'intérêt accru des investisseurs particuliers nL6N42W0LA

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères reculent alors que les cours de l'or poursuivent leur baisse nL4N42W0U9

** Bilibili Inc BILI.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce par la société d'un programme de rachat d'actions de 300 millions (XX millions d'euros) de dollars nL4N42W0TW

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce du prix de "GTA VI" à 79,99 $ (XX,XX euros) nL4N42W0W9

** Absci Corp ABSI.O :

BUZZ - En hausse après la publication de données encourageantes sur un médicament contre la chute des cheveux

nL6N42W0P8

** Flowserve Corp FLS.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de la recommandation de TD Cowen à "conserver" nL4N42W0Y7

Valeurs associées

ABSCI
7,4100 USD NASDAQ 0,00%
ANGLOGOLD ASH
83,760 USD NYSE -2,88%
BILIBILI SP ADR-Z
15,9600 USD NASDAQ 0,00%
CEREBRAS SYS RG-A
226,7200 USD NASDAQ 0,00%
CHURCHILL CAP RG-A
10,3700 USD NASDAQ 0,00%
FEDEX
317,330 USD NYSE -3,46%
FLOWSERVE
79,990 USD NYSE -1,92%
GOLD FIELDS SP ADR
33,615 USD NYSE -2,90%
HARMONY GOLD SP ADR
15,400 USD NYSE -4,61%
NEWMONT
97,770 USD NYSE -3,95%
TAKE-TWO INTERACTIVE
242,6400 USD NASDAQ 0,00%
WENDY'S
6,2550 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,98 +8,54%
CAC 40
8 376,01 +0,42%
Pétrole Brent
74,64 -3,06%
STELLANTIS
5,183 -1,71%
FDJ UNITED
21,6 -2,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank