MOUVEMENTS-La banque japonaise MUFG nomme Junichi Hanzawa au poste de président

Mitsubishi UFJ Financial Group

8306.T , la plus grande banque du Japon, a nommé Junichi Hanzawa comme nouveau président, succédant à Hironori Kamezawa, qui deviendra président du conseil d'administration, a indiqué la société dans un communiqué mardi.

Hanzawa est actuellement président de la banque commerciale du groupe, MUFG Bank, et a passé une grande partie de sa carrière au sein de la division de planification d'entreprise. Masakazu Osawa, directeur général de la banque d'affaires et d'investissement japonaise, lui succédera.

Hiroyuki Seki deviendra le nouveau président de Mitsubishi UFJ Securities Holdings.

Les changements prendront effet le 1er avril 2026, selon le communiqué.

Seki est le chef des marchés de MUFG, responsable de la stratégie de détention d'obligations, et il est influent sur les marchés obligataires japonais car le groupe détient le plus grand portefeuille d'obligations d'État japonaises parmi les grandes banques