L'Europe finit dans le rouge après une série de données mitigées

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi après une série de données mitigées sur l'activité des entreprises du bloc, tandis que le rapport sur l'emploi américain a montré de nouveaux signes de ralentissement sur le marché du travail de la première économie mondiale.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,23% à 8.106,16 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,63% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en baisse de 0,60%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,47% et le Stoxx 600 a reculé 0,47%.

Le moral des investisseurs reste fragile en cette semaine marquée par une avalanche d'indicateurs macroéconomiques et d'événements géopolitiques qui pèsent sur les actions.

L'un des rendez-vous clés de la semaine, la publication du rapport sur l'emploi américain, a révélé une hausse inattendue du taux de chômage en novembre (+4,6%) qui, malgré une création d'emplois supérieure aux prévisions, pousse les opérateurs à revoir à la hausse leurs estimations concernant de nouvelles baisses des taux en 2026.

Immédiatement après la publication du rapport, qui combine exceptionnellement les mois d'octobre et de novembre et n'inclut pas le taux de chômage d'octobre en raison du "shutdown", les contrats à terme sur les fonds fédéraux estimaient à 31% la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) réduise ses taux en janvier, contre 22% auparavant.

Selon les données compilées par LSEG, les investisseurs tablent désormais sur une réduction d'au moins 58 points de base en 2026, soit plus que les 25 points de base anticipés par la banque centrale la semaine dernière.

"Ce double rapport sur l'emploi est décevant, quelles que soient les données considérées. Le marché du travail est tout simplement à l'arrêt depuis le début de la guerre commerciale en avril. Il n'arrive plus à absorber les nouveaux entrants, le nombre de chômeurs ayant progressé d'un million depuis le début de l'année. Les projections récentes des membres du FOMC paraissent déjà bien trop optimistes", souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques CPRAM.

Dans la zone euro, les indicateurs macroéconomiques publiés au cours de la séance dans le bloc ont été faibles, en particulier l'indice PMI préliminaire sur l'activité des entreprises, qui montre un ralentissement plus important que prévu à la fin de 2025.

Les valeurs de la défense (-1,82%) ont quant à elles été malmenées et ont pesé sur le Stoxx, dans le contexte des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, tout comme le secteur technologique (-1,18%), qui reste sous pression sur fond d'inquiétudes concernant les valorisations. L'énergie a également pesé (-1,88%) avec la baisse des prix du pétrole.

Malgré ce sentiment mitigé, le recul des marchés d'actions intervient après les sommets historiques atteints plus tôt cette année, le STOXX 600 étant sur le point d'enregistrer un gain de plus de 14% en 2025.

La prudence prévaut par ailleurs à l'approche des réunions de plusieurs banques centrales dans les prochains jours, notamment la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

VALEURS

A Paris, la société de biotechnologie Abivax récemment au centre des spéculations sur un possible rachat par Eli Lilly, a plongé de 9,69% après avoir fait état d'une perte nette d'exploitation d'environ 174 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice.

Thales a perdu 1,64%, affecté comme le reste du secteur de la défense par la perspective d'un éventuel accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ailleurs en Europe, Rheinmetall a chuté de 4,5%, Hensoldt de 3,6% et Leonardo de 3,9%.

Le compartiment de l'automobile a connu une séance volatile avant de finir sur une baisse de 0,36%. La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable.

À Zurich, Barry Callebaut, le premier fabricant mondial de chocolat, a pris 5,8% après que Reuters a rapporté mardi que le groupe est aux premiers stades de l'examen d'une séparation de son activité cacao du reste de l'entreprise.

A WALL STREET

La Bourse de New York connaît une séance volatile alors que les investisseurs analysent les données sur l'emploi et leurs implications pour la politique monétaire américaine.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,44%, le Standard & Poor's 500 perd 0,46% et le Nasdaq Composite abandonne 0,26%.

Le secteur de l'énergie souffre avec le recul des prix du pétrole, tandis que celui de la santé est pénalisé par les perspectives de Pfizer (-5%), qui a publié des prévisions de bénéfice pour 2026 inférieures aux attentes.

LES INDICATEURS DU JOUR

Dans le reste de l'agenda macroéconomique, les ventes au détail aux États-Unis ont stagné en octobre, même si les dépenses de consommation semblent être restées soutenues au début du quatrième trimestre.

Aux Royaume-Uni, les entreprises ont fait état mardi d'un redressement de l'activité après des mois d'inquiétudes liées à un possible relèvement des impôts dans le budget 2026 du Royaume-Uni, tandis que le chômage a atteint en novembre son plus haut niveau depuis le début de l'année 2021 et que la croissance des salaires dans le secteur privé a été la plus faible depuis près de cinq ans.

En Allemagne, le moral des investisseurs s'est amélioré plus que prévu en décembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew.

CHANGES

Le dollar américain recule mardi de 0,24% face à un panier de devises de référence après la publication des données sur l'emploi américain.

L'euro gagne 0,2% à 1,1775 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires de référence de la zone euro ont peu évolué mardi en attendant la réunion de la BCE et après une avalanche de données provenant des deux côtés de l'Atlantique.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en légère baisse à 2,8470%. Le deux ans a perdu 1,2 point de base à 2,1428%.

Les rendements des bons du Trésor américain reculent après la publication de données indiquant une hausse inattendue du taux de chômage en novembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 1,9 point de base à 4,1626%, tandis que son homologue à deux ans recule de 1,7 point de base à 3,4911%.

Au Royaume-Uni, le Gilt britannique à 10 ans a pris 1,5 point de base à 4,519% après les données PMI plus solides que prévu.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent mardi, avec le Brent sous la barre des 60 dollars le baril pour la première fois depuis des mois, les opérateurs estimant désormais plus probable un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Cette perspective renforce les espoirs d'un assouplissement des sanctions contre la Russie, susceptible d'entraîner une augmentation de l'offre de pétrole et, par conséquent, une baisse des prix.

Le Brent recule de 2,41% à 59,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 2,43% à 55,44 dollars.

A SUIVRE le 17 DÉCEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)