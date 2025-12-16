 Aller au contenu principal
La Bourse de Paris termine en légère baisse après des indicateurs sans éclat
information fournie par AFP 16/12/2025 à 18:21

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a cédé 0,21% mardi, après avoir digéré des données économiques mitigées des deux côtés de l'Atlantique, tout en gardant un œil sur les pourparlers de paix en Ukraine.

Le CAC 40 a perdu 18,72 points, à 8.106,16 points. La veille, l'indice vedette parisien avait clôturé en repli de 0,70%, pour s'établir à 8.124,88 points.

En Europe, les marchés ont digéré le baromètre PMI de la croissance de l'activité économique du secteur privé dans la zone euro, en recul à 51,9 points en décembre contre 52,8 points en novembre. Ces chiffres sont inférieurs aux attentes.

Aux Etats-Unis, c'était le très attendu rapport sur l'emploi qui a été décortiqué par les investisseurs.

Le taux de chômage est remonté à 4,6% en novembre, décevant les analystes, qui s'attendaient à 4,5%, selon le consensus de MarketWatch. Les créations d'emplois ont ralenti, à 64.000 postes en novembre, soit mieux que les 45.000 anticipés.

Ces chiffres ne permettent pas aux marchés de tirer des conclusions claires: "le chômage est certes au plus haut depuis 2021" aux Etats-Unis, mais "le rapport n'était pas aussi mauvais que certains le craignaient", a résumé Fawad Razaqzada, analyste de marchés pour Forex.com.

Par ailleurs, "ce rapport sur l'emploi doit être interprété avec prudence" car "la collecte des données a été compliquée par le shutdown", longue paralysie budgétaire qui a touché le pays du 1er octobre au 12 novembre, a relevé Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO.

L'évolution de l'emploi est une donnée particulièrement scrutée par les investisseurs pour anticiper la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed). Plus l'emploi ralentit, plus la Fed serait encline à baisser ses taux l'an prochain pour soutenir l'activité économique, ce qui est positif pour les marchés d'actions.

Côté obligataire, le taux à échéance dix ans français a atteint 3,54%, contre 3,56% la veille à la clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 2,84%, contre 2,85% lundi soir.

La défense dans le rouge

Les négociations en cours pour la paix en Ukraine pèsent sur les valeurs de la défense en Europe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité lundi de "progrès" dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Les Européens ont avancé l'idée d'une force multinationale pour garantir la paix en Ukraine.

"Nous sommes plus proches aujourd'hui que nous n'avons jamais été" d'un accord, a estimé le président américain Donald Trump.

A la Bourse de Paris, Thales a perdu 2,15% à 227,50 euros, Dassault Aviation a cédé 1,32% à 268,60 euros.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
124,4000 EUR Euronext Paris +0,24%
THALES
227,5000 EUR Euronext Paris -1,64%
