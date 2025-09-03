 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MOUVEMENTS-JPMorgan Private Bank nomme Catania à la tête de la banque privée pour l'Europe continentale
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 17:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan JPM.N a annoncé la nomination de Sarah Catania à la tête de son activité de banque privée pour l'Europe continentale, sous la responsabilité de Pablo Garnica, directeur général de JPMorgan Private Bank pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

La banque américaine a également indiqué dans une note envoyée par courriel que Pietro Sala était devenu directeur de marché de JPMorgan Private Bank pour l'Italie et la Grèce.

Catania et Sala resteront tous deux basés à Milan.

