MOUVEMENTS-JPMorgan Private Bank nomme Catania à la tête de la banque privée pour l'Europe continentale

JPMorgan JPM.N a annoncé la nomination de Sarah Catania à la tête de son activité de banque privée pour l'Europe continentale, sous la responsabilité de Pablo Garnica, directeur général de JPMorgan Private Bank pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

La banque américaine a également indiqué dans une note envoyée par courriel que Pietro Sala était devenu directeur de marché de JPMorgan Private Bank pour l'Italie et la Grèce.

Catania et Sala resteront tous deux basés à Milan.