MOUVEMENTS-Citi nomme Lee Lung Nien responsable national et responsable bancaire à Singapour

Citigroup C.N a nommé Lee Lung Nien au poste de Citi Country Officer et Banking Head pour Singapour, a indiqué la banque américaine dans un communiqué lundi.

Lee, une vétéran de Citi depuis 35 ans et dernièrement présidente de Citi Private Bank pour l'Asie du Sud depuis 2020, prendra ses fonctions le 6 octobre, sous la responsabilité d'Amol Gupte, responsable de l'Asie du Sud.

Dans ses nouvelles fonctions, Lee supervisera toutes les activités et opérations de Citi à Singapour, en stimulant les performances de la franchise, en gérant les relations avec les clients et les organismes de réglementation, et en garantissant un environnement de risque et de contrôle solide, a déclaré Citi.

Elle succède à Tibor Pandi, qui part après huit ans en Asie et va explorer d'autres opportunités au sein de la banque, selon le communiqué.

Lee est la première Singapourienne en 50 ans à occuper le poste le plus élevé de Citi dans la ville-État, a indiqué la banque.