Après une séance hésitante, Wall Street termine en légère hausse

La Bourse de New York a terminé en petite hausse mardi, au lendemain d'un jour férié, les investisseurs navigants à vue dans une séance pauvre en indicateurs économiques et en actualités d'entreprises.

Le Dow Jones a clôturé proche de l'équilibre (+0,07%), l'indice Nasdaq a grappillé 0,14% et l'indice élargi S&P 500 a glané 0,10%.

Le marché "a été très instable aujourd'hui", évoluant tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge, résume auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

En début de séance, les inquiétudes quant aux valorisations élevées du secteur technologique et leurs investissements faramineux ont plombé les cours.

"Des données économiques ont toutefois soutenu les achats à bon compte au cours de la journée" avec des chiffres hebdomadaires de l'emploi privé qui ont "affiché une quatrième accélération consécutive", remarque Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Avec peu d'actualités à l'agenda, "les investisseurs ont créé leurs propres vagues" et "réagissent à des tendances à très court terme", remarque Sam Stovall.

La place américaine attend désormais le compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC) de janvier, qui doit être publié mercredi.

Sont ensuite attendus vendredi l'indice d'inflation PCE pour le mois de décembre, ainsi que de nouvelles données sur la croissance aux Etats-Unis.

Des chiffres moins bons qu'escompté pourraient paradoxalement "rassurer les investisseurs, car cela signifierait que la Fed (banque centrale américaine, ndlr) aurait désormais une raison supplémentaire de réduire les taux d'intérêt", explique M. Stovall.

Des taux plus bas sont généralement de bon augure pour Wall Street, qui y voit la possibilité de bénéfices d'entreprises plus importants.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait très légèrement par rapport à la fermeture vendredi, à 4,06% vers 21H30 GMT contre 4,05%.

La place américaine était fermée la veille en raison d'un jour férié (Presidents' Day).

Au tableau des valeurs, le groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros a progressé de 2,72% à 28,75 dollars après avoir ouvert mardi sept jours de discussions avec son concurrent Paramount (+4,94% à 10,83 dollars), qui le courtise depuis décembre.

Warner a toutefois réitéré dans l'immédiat sa préférence pour l'offre de rachat de la plateforme de streaming Netflix (+0,21% à 77,03 dollars) et a annoncé que l'assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle ses actionnaires devront trancher sur l'opération, se tiendra le 20 mars.

Le fabricant d'appareils médicaux Masimo Corporation a été propulsé (+34,22% à 174,69 dollars), profitant de l'annonce d'un accord définitif de rachat par le groupe industriel Danaher (-2,91% à 206,39 dollars).

La transaction est estimée à environ 10 milliards de dollars, dette incluse.

Apple a avancé de 3,17% à 263,88 dollars après que l'agence Bloomberg a rapporté que le géant technologique s'apprête à lancer trois nouveaux appareils connectés dotés de capacités d'intelligence artificielle, dont des lunettes et des AirPods.

Les résultats trimestriels du géant des hypermarchés Walmart sont attendus jeudi, suivis de ceux du mastodonte des puces Nvidia la semaine prochaine.

