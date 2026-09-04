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Mouvement social chez Airbus : bras de fer et tractations
information fournie par AOF 04/09/2026 à 17:07
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(Zonebourse.com) - Alors que la CGT Airbus menace d'étendre la contestation à la France en soutien aux salariés espagnols, l'avionneur assure être parvenu à une proposition d'accord avec des syndicats représentant 88% des représentants syndicaux en Espagne. Le texte doit être soumis aux salariés par référendum en septembre.

La CGT Airbus a annoncé dans la journée son soutien aux salariés du groupe engagés dans une grève illimitée en Espagne et affirmant travailler à l'organisation d'une mobilisation et d'une grève sur les sites français.

Le syndicat accuse la direction d'Airbus d'avoir évoqué un gel des embauches et des transferts d'activités vers d'autres pays en réponse au mouvement espagnol. Il critique également la politique salariale menée en France et la remise en cause du télétravail.

La CGT dénonce par ailleurs le plan de rachat d'actions de 5 MdsEUR et réclame un meilleur partage des richesses. Elle appelle les salariés d'Airbus en France à se préparer à une mobilisation dans le cadre des actions nationales prévues le 29 septembre.

Réagissant à ce communiqué, Airbus assure être parvenu à une proposition d'accord avec les représentants des syndicats espagnols ATP, CCOO, SIPA et UGT, ce qui doit permettre d'obtenir le consensus nécessaire pour la soumettre à un référendum auprès de l'ensemble des salariés. Le porte-parole du groupe précise que ces syndicats représentent 88% des représentants syndicaux chez Airbus.

Selon l'avionneur, cette proposition d'accord définit "une solution équilibrée au conflit, préservant la stabilité de l'entreprise, le bien-être et la sécurité de tous les salariés, ainsi que l'avenir de notre activité industrielle en Espagne". "Il s'agit d'une proposition qui améliore les conditions tout en garantissant à Airbus en Espagne le maintien d'une position solide et compétitive", ajoute-t-il.

Airbus précise enfin que d'un commun accord, il a été décidé de soumettre cette proposition à un référendum contraignant pour tous les salariés d'Airbus en Espagne au mois de septembre, laissant ainsi à chacun le temps d'en appréhender le contenu.

Aux alentours de 17h, le titre Airbus progressait d'un peu moins de 1% à la Bourse de Paris.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2026 à 17:07:00.

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