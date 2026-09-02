Motiva et Valero redémarrent leurs raffineries de l'est du Texas après la tempête, selon certaines sources

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Motiva Enterprises

MOTIV.UL a redémarré mercredi l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) destinée à la production d'essence, qui avait été arrêtée mardi en raison de la tempête tropicale Edouard, dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 656 400 barils par jour (bpd), ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine.

Valero Energy Corp VLO.N a commencé à redémarrer la petite unité de distillation de brut (CDU) après le rétablissement de l'alimentation électrique de sa raffinerie de Port Arthur, d'une capacité de 385 000 barils par jour (bpd), mercredi, ont indiqué des sources proches des opérations de cette raffinerie.