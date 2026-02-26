Motiva achète une cargaison de pétrole lourd vénézuélien pour livraison en mars ; premier achat depuis 2019

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'informations sur Chevron et les cargaisons de pétrole vénézuélien) par Nicole Jao, Arathy Somasekhar et Georgina McCartney

La division commerciale américaine de Saudi Aramco a acheté une cargaison de brut vénézuélien Boscan pour livraison en mars, son premier achat de brut lourd adapté à la fabrication d'asphalte, ont déclaré jeudi des sources au fait de l'affaire.

La cargaison a été vendue par la major énergétique américaine Chevron CVX.N à Saudi Aramco 2222.SE , a précisé l'une des sources. Aramco a acquis Motiva Trading en 2023 et est devenu le seul fournisseur de Motiva Enterprises, qui possède la raffinerie de 640 500 barils par jour à Port Arthur, au Texas, la plus grande des États-Unis.

Cet accord marque également le premier achat de brut vénézuélien par Aramco Trading America. Motiva avait acheté un autre type de pétrole brut au pays sud-américain en 2019 avant que l'ensemble du secteur énergétique vénézuélien ne soit frappé par les sanctions américaines, selon les données de l'Energy Information Administration.

Chevron augmente ses exportations de pétrole vénézuélien en vertu d'une licence américaine individuelle qu'elle a obtenue l'année dernière et en utilisant également une licence générale accordée par le département du Trésor américain fin janvier, qui autorise largement les exportations de pétrole en provenance du pays sud-américain sanctionné par les États-Unis. Les sociétés de négoce Trafigura et Vitol exportent également du pétrole vénézuélien, grâce à des licences américaines accordées le mois dernier dans le cadre d'un accord de 2 milliards de dollars entre Caracas et Washington pour exporter jusqu'à 50 millions de barils.

Toutes les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat. Motiva n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. D'autres raffineurs américains, dont Valero Energy VLO.N , Phillips 66 PSX.N et Citgo Petroleum, ont également acheté des cargaisons de pétrole vénézuélien depuis le début du pacte entre les États-Unis et le Venezuela, et préparent pour augmenter le traitement du pétrole vénézuélien dans leurs raffineries.

Les exportations de brut du Venezuela vers les États-Unis sont passées de 99 000 bpj en décembre à 284 000 bpj en janvier, selon les données de surveillance des pétroliers.