Mosaic chute après que le bénéfice du quatrième trimestre a manqué les estimations
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la société d'engrais Mosaic

MOS.N ont baissé de 1 % à 28,20 $ avant le marché ** MOS manque les attentes de Wall Street pour le bénéfice du 4ème trimestre en raison de la faible demande de phosphate aux Etats-Unis

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 22 cents, bien en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 47 cents, selon les données du LSEG, alors que les volumes de ventes de phosphate ont chuté à 1,3 million de tonnes contre 1,6 million de tonnes un an plus tôt

** MOS cite une forte baisse de la demande d'engrais en Amérique du Nord, les agriculteurs ayant réduit l'utilisation des nutriments dans le cadre de budgets serrés et un hiver précoce ayant raccourci la fenêtre d'application

** 10 des 21 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur prévision médiane est de 33 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 19,4 % depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 0,7 % du S&P 500 .SPX

