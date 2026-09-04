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Morgane Aganian-Gnakpa nommée DGA de Société Générale Assurances
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 09:18
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Société Générale fait part de la nomination de Morgane Aganian-Gnakpa au poste de directrice générale adjointe (DGA) de Société Générale Assurances, en charge du pôle Développement Bancassurance et Digital, à compter du 1er octobre 2026.

Directrice des opérations de la Banque de détail en France depuis janvier 2023, membre de son comité exécutif et responsable pour Société Générale du programme interbancaire Cash Services, Morgane Aganian-Gnakpa a rejoint Société Générale en 1999 en tant qu'inspectrice, avant d'exercer diverses responsabilités.

Dans ses nouvelles fonctions, elle contribuera à enrichir l'offre de produits et de services en assurance vie épargne et en protection, tout en pilotant les programmes de transformation digitale et d'IA visant à améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Rattachée à Philippe Perret, directeur général de Société Générale Assurances, Morgane Aganian-Gnakpa deviendra également membre du comité exécutif de la ligne métier dédiée aux activités d'assurance du groupe bancaire français.

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