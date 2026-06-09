Morgan Stanley reste « à l'affût » des opportunités d'acquisition, selon son directeur général

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* La gestion de patrimoine et d'actifs constituent des secteurs prometteurs pour les fusions-acquisitions

* La banque d'investissement et le négoce affichent une forte croissance

* La volatilité accrue des marchés a stimulé les revenus du négoce

par Manya Saini, Saeed Azhar et Tatiana Bautzer

Le géant de Wall Street Morgan Stanley MS.N est « très attentif » aux opportunités potentielles de fusions-acquisitions, a déclaré mardi son directeur général Ted Pick, alors que les régulateurs adoptent une position plus accommodante à l'égard des opérations bancaires.

Plusieurs grandes banques ont manifesté leur intérêt pour des acquisitions afin de renforcer leur position concurrentielle, de moderniser leurs technologies et de se développer dans des domaines en forte croissance tels que la gestion de patrimoine et les paiements.

Lors de la conférence phare de la banque destinée aux investisseurs américains, qui s'est tenue mardi, M. Pick a déclaré que Morgan Stanley « surveillait de près » l'activité de fusions-acquisitions dans le secteur, les régulateurs américains se montrant plus disposés à approuver les transactions.

«... Il pourrait y avoir une certaine activité de fusions-acquisitions dans ce domaine, et nous voulons y être très attentifs », a déclaré M. Pick.

M. Pick a cité la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs comme des domaines potentiels dans lesquels la banque pourrait explorer des opportunités de croissance externe.

La banque a accepté d'acquérir la plateforme d'actions privées EquityZen l'année dernière, mais sa plus importante acquisition avant cela avait été le rachat, pour 7 milliards de dollars, de la société de gestion d'investissements Eaton Vance en 2021.

« Les fusions-acquisitions dans ce secteur sont vraiment complexes et nous voulons les mener à bien », a ajouté M. Pick.

Le mois dernier, le directeur général de JPMorgan Chase Jamie Dimon JPM.N a déclaré que son entreprise pourrait consacrer entre 10 et 20 milliards de dollars à des opportunités de fusions-acquisitions au cours des deux prochaines années.

LA VAGUE DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT

Les banquiers d'affaires bénéficient d'un environnement plus favorable que jamais depuis des années, alors que des introductions en bourse prestigieuses et des acquisitions de plusieurs milliards de dollars redynamisent un secteur qui avait été freiné par la hausse des coûts d'emprunt, la volatilité des marchés et l'incertitude réglementaire.

Avec des indices boursiers en hausse et une confiance des entreprises stable, les dirigeants se tournent de plus en plus vers les marchés publics et les opérations de transformation pour financer leur croissance.

Morgan Stanley est l'un des principaux souscripteurs de l'introduction en bourse de SpaceX, d'un montant de 75 milliards de dollars, la plus importante de l'histoire, dont le lancement est prévu vendredi.

La banque a connu un premier trimestre solide, avec des revenus de la banque d'investissement en hausse de 36%, tirés principalement par le conseil en fusions-acquisitions.

La volatilité provoquée par la guerre en Iran a permis à la banque d'enregistrer des revenus records sur les opérations sur actions . Son activité phare de titres institutionnels a affiché un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars, en hausse de 19% par rapport à l'année précédente.

« Je pense qu'il est juste de dire que les activités de titres, la banque d'investissement et les marchés de l'ensemble du groupe sont vraiment en pleine effervescence en ce moment », a déclaré M. Pick.