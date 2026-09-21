Morgan Stanley relève l'objectif de cours de Marvell à l'approche de la journée des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** L'action MRVL.O de Marvell Technology progresse de 2,9% à 251,20 dollars en pré-ouverture

** À la veille de la journée des investisseurs organisée par le fabricant de puces le 6 octobre, Morgan Stanley relève son objectif de cours de 246 à 268 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 9,7% par rapport au dernier cours de clôture de MRVL

** La société de courtage s'attend à ce que l'entreprise « fixe son chiffre d'affaires pour l'exercice 2030 à plus de 40 milliards de dollars, les puces sur mesure de Google GOOGL.O et la montée en puissance constituant les principales sources de hausse »

** « Notre scénario de base table sur le fait que Google utilisera à terme environ 70 % des 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé d’ici l’exercice fiscal 2033 » – Morgan Stanley

** La recommandation moyenne de 44 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 280 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait presque triplé depuis le début de l’année