 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley relève l'objectif de cours de Marvell à l'approche de la journée des investisseurs
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:13
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** L'action MRVL.O de Marvell Technology progresse de 2,9% à 251,20 dollars en pré-ouverture

** À la veille de la journée des investisseurs organisée par le fabricant de puces le 6 octobre, Morgan Stanley relève son objectif de cours de 246 à 268 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 9,7% par rapport au dernier cours de clôture de MRVL

** La société de courtage s'attend à ce que l'entreprise « fixe son chiffre d'affaires pour l'exercice 2030 à plus de 40 milliards de dollars, les puces sur mesure de Google GOOGL.O et la montée en puissance constituant les principales sources de hausse »

** « Notre scénario de base table sur le fait que Google utilisera à terme environ 70 % des 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires cumulé d’ici l’exercice fiscal 2033 » – Morgan Stanley

** La recommandation moyenne de 44 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 280 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait presque triplé depuis le début de l’année

Valeurs associées

ALPHABET-A
354,9700 USD NASDAQ +1,55%
MARVELL TECH
257,3800 USD NASDAQ +5,38%
MORGAN STANLEY
206,160 USD NYSE +1,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,02 -3,91%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
Or
4 340 -0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank