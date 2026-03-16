Morgan Stanley réduit son objectif sur LVMH, redoute un début d'exercice décevant
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:42
Dans une note de recherche, le broker explique que ses données récoltées au sein du secteur comme ses vérifications auprès des canaux de distribution montrent que l'année a globalement débuté plus faiblement que prévu, surtout pour la division de mode & maroquinerie, la plus importante du groupe.
Le consensus jugé trop optimiste
Les deux moteurs traditionnels de croissance de cette division - les clients américains et chinois - sont au mieux stables depuis le début de l'année, selon ses estimations, ce qui le conduit à anticiper que les ventes de la branche s'inscriront en baisse d'une année sur l'autre, alors que le consensus du marché tablait initialement sur une petite hausse ( 1,5%).
De son point de vue, la division fait actuellement face à plusieurs obstacles, entre baisse globale des dépenses en produits de luxe et difficultés à séduire la classe moyenne et perturbations au Moyen-Orient sans oublier un effet de base défavorable, notamment maintenant que la collaboration avec Murakami chez Vuitton est passée.
Morgan qui rappelle qu'il avait dégradé sa recommandation sur l'action à "pondérer en ligne" en début d'année, explique rester en position d'observation pour le moment et continuer de se tenir à l'écart du titre, même si celui-ci a perdu 22% depuis le début de l'année, excluant toute revalorisation sur le moyen terme.
Le titre cédait 0,1% suite à ces commentaires, sous-performant un indice CAC 40 en hausse de 0,3%.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 14:42:00.
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