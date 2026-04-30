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Morgan Stanley prévoit que la Fed maintiendra ses taux inchangés en 2026
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 07:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires des analystes et le contexte)

Morgan Stanley a déclaré mercredi qu'il s'attendait désormais à ce que la Réserve fédérale américaine ne commence à baisser ses taux que l'année prochaine, abandonnant sa prévision antérieure de baisses en 2026, en raison d'une inflation tenace et de la résilience économique. La Fed a maintenu ses taux directeurs mercredi à l'issue d'une décision très controversée, la plus divisée depuis 1992, qui a propulsé les rendements des bons du Trésor américain à leur plus haut niveau en un mois et fait grimper le dollar à son plus haut niveau en deux semaines.

L'inflation reste supérieure à l'objectif de 2% de la Fed, et les données économiques récentes indiquent une vigueur persistante de la croissance et des marchés du travail, ce qui réduit l'urgence d'un nouvel assouplissement monétaire, a déclaré la société de courtage de Wall Street dans une note publiée après la décision de la Fed.

“La barre est plus haute pour les baisses de taux et la Fed semble prête à attendre”, a déclaré la banque, ajoutant que les décideurs politiques devraient agir avec prudence alors qu'ils évaluent les effets différés du resserrement monétaire antérieur et la durabilité des récentes tendances désinflationnistes. La société de courtage prévoit des baisses de taux en janvier et en mars, à mesure que les pressions inflationnistes s'atténuent de manière plus convaincante et que la croissance ralentit pour se rapprocher de sa tendance. Au début du mois, la Deutsche Bank a déclaré s'attendre à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés en 2026, invoquant une inflation toujours élevée et une orientation prudente de la politique monétaire. Selon le CME Fedwatch, les traders tablent désormais sur une probabilité d'environ 44% d'une hausse des taux d'ici avril 2027, contre environ 8% avant que la Fed n'annonce sa décision. Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré plus tôt ce mois-ci que la guerre au Moyen-Orient avait déjà accentué les pressions inflationnistes, tandis que l'incertitude accrue rendait plus difficile pour la banque centrale de signaler clairement ses prochaines mesures en matière de taux d'intérêt.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 07:02:33.

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