Morgan Stanley fait revenir Michael Grimes, un vétéran de la transactions, selon une note de service

Morgan Stanley MS.N a reconduit le vétéran Michael Grimes au poste de président de la banque d'investissement après son passage au gouvernement américain, selon un mémo interne consulté par Reuters.

Grimes, l'un des plus éminents négociateurs de Wall Street, a récemment occupé le poste de conseiller principal au ministère du Commerce après avoir passé plus de trente ans à la banque d'investissement. Il aurait été nommé à l'adresse pour diriger la branche "venture" du gouvernement, qui gère les participations de ce dernier dans des projets du secteur privé. Ila précédemment dirigé plusieurs introductions en bourse très médiatisées, notamment celles de Meta META.O et d'Uber

UBER.N , et rejoint la banque alors qu'elle se positionne pour tirer parti d'une avalanche d'introductions en bourse dans le secteur de la technologie cette année.

"Michael continuera à gérer et à développer des relations avec un grand nombre de nos clients les plus importants dans le monde, qu'il s'agisse d'entreprises, de sociétés de capital-risque, de fonds de capital-investissement ou de clients souverains", précise le mémo. Il sera basé à Menlo Park, en Californie. Son retour devrait également permettre de soutenir la cotation potentielle de SpaceX d'Elon Musk. Reuters a rapporté en décembre que Morgan Stanley apparaît comme l'un des principaux candidats à un rôle clé dans l'offre publique deSpaceX .

Grimes a travaillé en étroite collaboration avec Musk sur des opérations telles que l'introduction en bourse de Tesla

TSLA.O , pour laquelle Morgan Stanley était l'un des principaux preneurs fermes, et son rachat de Twitter, rebaptisé X, pour un montant de 44 milliards de dollars.

La semaine dernière, la société spatiale a acquis la startup de Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, xAI, dans le cadre d'une transaction record , en prévision de son introduction en bourse cette année, qui pourrait la valoriser à plus de 1,5 billion de dollars. Morgan Stanley a enregistré une hausse de 47 % de ses revenus de banque d'investissement au quatrième trimestre, grâce à une augmentation des transactions qui devrait se poursuivre tout au long de l'année.