Morgan Stanley fait preuve de prudence vis-à-vis de Nvidia alors que les engagements de financement dans le domaine de l'IA se multiplient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Morgan Stanley lance sa couverture de crédit de Nvidia avec une opinion « neutre », invoquant le poids de plus de 1.000 milliards de dollars de financements liés aux GPU/XPU, organisés via des structures écosystémiques complexes

** La société de courtage a indiqué que le manque de transparence entourant ces montages financiers rendait difficile l’évaluation de l’ampleur, du rythme et des risques liés aux engagements de soutien de Nvidia

** MS estime que l’exposition totale de la société en matière de crédit pourrait atteindre environ 200 milliards de dollars d’ici fin 2028, y compris les obligations conditionnelles liées au financement des infrastructures d’IA

** Malgré cette exposition potentielle, le bilan de Nvidia reste solide, avec un faible endettement et une génération de trésorerie importante, selon la société de courtage

** NVDA doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture du marché

** L'action NVDA a clôturé en baisse pour la septième séance consécutive lundi, mais affiche tout de même une hausse de 11,7% depuis le début de l'année