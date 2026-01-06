Morgan Stanley dépose des demandes d'ETF sur le bitcoin et le solana dans le cadre de son initiative en matière d'actifs numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7) par Arasu Kannagi Basil et Ateev Bhandari

Morgan Stanley MS.N demande l'approbation des autorités réglementaires pour lancer des fonds négociés en bourse liés au prix des jetons de crypto-monnaie, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis mardi, la première initiative de ce type par une grande banque américaine.

La banque cherche à lancer des ETF liés au prix des crypto-monnaies bitcoin et solana , selon les documents déposés, afin de renforcer sa présence dans l'espace des crypto-monnaies.

La clarté réglementaire sous le président américain Donald Trump a encouragé les sociétés financières traditionnelles à adopter les actifs numériques, qui étaient autrefois considérés comme de simples instruments spéculatifs.

En décembre, l'Office of the Comptroller of the Currency a également autorisé les banques à agir en tant qu'intermédiaires sur les transactions en crypto-monnaies, réduisant ainsi le fossé entre le secteur traditionnel et les actifs numériques.

Plusieurs investisseurs préfèrent détenir des crypto-monnaies via des ETF, qui offrent une liquidité et une sécurité accrues, ainsi qu'une conformité réglementaire simplifiée par rapport à la gestion directe de l'actif sous-jacent.

"Il est intéressant de voir Morgan Stanley entrer dans un marché banalisé, et je soupçonne que cela signifie qu'ils veulent transférer les clients qui investissent dans le bitcoin dans leurs ETF, ce qui pourrait leur donner un départ rapide malgré leur entrée tardive", a déclaré Bryan Armour, analyste ETF chez Morningstar.

"Une banque entrant sur le marché des ETF crypto ajoute de la légitimité à celui-ci, et d'autres pourraient suivre."

Au cours des deux années qui ont suivi l'approbation par la SEC du premier ETF bitcoin coté aux États-Unis, un large éventail d'institutions financières - principalement des gestionnaires d'actifs - se sont lancées dans l'émission de ce type de fonds.

Les banques américaines, qui se contentaient jusqu'à présent de conserver les investissements de leurs clients, cherchent à passer du statut de facilitateur prudent à celui de conseiller actif.

En octobre, Morgan Stanley a élargi l'accès aux investissements dans les cryptomonnaies à tous les clients et à tous les types de comptes, selon les médias.

Bank of America BAC.N lui a emboîté le pas, permettant à ses conseillers en gestion de patrimoine de recommander des allocations aux crypto dans les portefeuilles des clients à partir de janvier, sans seuil d'actifs.