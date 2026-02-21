JPMorgan déclare avoir fermé les comptes bancaires de Trump un mois après l'attentat du 6 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

JPMorgan Chase JPM.N a annoncé au président Donald Trump et à son entreprise d'hôtellerie en février 2021 qu'elle fermait leurs comptes à la banque, selon de nouveaux documents publiés vendredi dans le cadre d'un procès de 5 milliards de dollars Trump a intenté contre la banque et le directeur général Jamie Dimon.

Plusieurs entreprises ont coupé leurs liens avec M. Trump après l'attaque du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021, notamment deux cabinets d'avocats qui le représentaient ainsi que la Trump Organization, et la PGA of America , qui a retiré au club de M. Trump à Bedminster, dans le New Jersey, l'organisation du championnat de la PGA en 2022.

La banque n'a pas indiqué de raison spécifique pour les fermetures de comptes dans ses lettres du 19 février 2021 à Trump et à la Trump Organization. Dans l'une de ces lettres, la banque indique qu'elle peut parfois "déterminer que les intérêts d'un client ne sont plus servis par le maintien d'une relation avec J.P. Morgan Private Bank"

Un porte-parole de JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, pas plus que les avocats de la banque chez Jones Day . La banque a déjà déclaré que la plainte de M. Trump était sans fondement.

Un porte-parole de l'équipe juridique de M. Trump a déclaré que la divulgation des lettres était "une concession dévastatrice qui prouve toute l'affirmation du président Trump"

La banque a "admis avoir illégalement et intentionnellement débancarisé le président Trump, sa famille et ses entreprises, causant ainsi un préjudice financier considérable", a déclaré le porte-parole de l'équipe juridique de M. Trump.

M. Trump a accusé JPMorgan, la plus grande banque américaine, d'avoir violé ses propres règles en l'isolant pour profiter de la "vague politique"

Les lettres de fermeture de compte ont été déposées vendredi dans le cadre d'une requête JPMorgan cherche à déplacer le procès de M. Trump du tribunal fédéral de Miami à celui de New York.

"Les liens écrasants entre ce litige et New York renforcent ce résultat", a déclaré la banque dans sa requête.