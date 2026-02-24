 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley dépasse les 5% du capital de Genfit
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 12:47

Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 février 2026, indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% du capital de Genfit , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 528 552 actions Genfit représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,48% des droits de vote de cette société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies du foie.

Valeurs associées

GENFIT
9,2000 EUR Euronext Paris +5,63%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank