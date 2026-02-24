Morgan Stanley dépasse les 5% du capital de Genfit
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 12:47
La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 528 552 actions Genfit représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,48% des droits de vote de cette société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies du foie.
Valeurs associées
|9,2000 EUR
|Euronext Paris
|+5,63%
