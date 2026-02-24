AMD signe un contrat massif de puces avec Meta

le logo de Meta imprimé en 3D Meta est vu devant le logo AMD affiché dans cette illustration

Advanced Micro Devices a annoncé mardi avoir conclu un ‌accord pour vendre jusqu'à 60 milliards de dollars (50,95 milliards d'euros) de puces d'intelligence artificielle à Meta Platforms sur cinq ans, un contrat permettant ​au propriétaire de Facebook d’acquérir jusqu’à 10% du fabricant de puces.

Le titre d’AMD a bondi de plus de 11% avant Bourse, après avoir clôturé à 196,60 dollars la veille.

La société avait signé un accord similaire avec OpenAI l’an dernier, renforçant son cours en Bourse.

Une série récente ​d'accords souligne l’appétit massif de l’industrie de l’IA pour les processeurs. Meta a parallèlement conclu un partenariat avec le rival plus important d’AMD, Nvidia, pour acheter des millions de puces ​d’IA.

Ce partenariat souligne le renforcement des liens entre certains des principaux ⁠acteurs du secteur de l'IA, alors que les inquiétudes sur les accords circulaires se multiplient.

Meta et OpenAI sont sur le point ‌de prendre une participation dans l’un de leurs principaux fournisseurs, tandis que le fabricant de puces concurrent, Nvidia, envisage d’investir dans certains de ses plus gros clients, dont la maison mère de ChatGPT.

AMD fournira six gigawatts ​de puces à Meta, à commencer par un gigawatt ‌de son prochain matériel phare MI450 dans le second semestre de l'année, a déclaré Lisa ⁠Su, PDG d'AMD, lors d'une conférence de presse.

Selon les calculs de Reuters, les dépenses d'investissement d'Alphabet, Microsoft, Amazon.com et Meta devraient atteindre au moins 630 milliards de dollars cette année, principalement pour les centres de données et les puces d’IA.

Outre les puces graphiques phares d’AMD, Meta ⁠prévoit également d’acheter des processeurs centraux, ‌dont une version personnalisée pour ses besoins spécifiques.

Lisa Su a précisé que le CPU personnalisé sera optimisé pour ⁠offrir de hautes performances tout en réduisant la consommation énergétique, et que l’accord couvrira deux générations de processeurs AMD.

Meta a contribué à ‌la conception du MI450, optimisé pour un processus informatique "inférence", qui consiste pour un chatbot comme ChatGPT d'OpenAI à répondre aux ⁠requêtes d'un utilisateur.

Les analystes estiment que le marché du matériel d’inférence dépassera largement celui des ⁠équipements nécessaires à la construction des ‌grands modèles d’IA.

Dans le cadre de l'accord, AMD émettra un bon de souscription pour 160 millions d'actions avec un prix d'exercice d'un centime.

Le ​bon de souscription sera acquis au cours de la durée de l'accord ‌et le sera après que le cours de l'action AMD aura atteint des objectifs de performance à la hausse pouvant aller jusqu'à 600 dollars. Outre les objectifs ​de cours de l'action, Meta doit remplir des "conditions techniques et commerciales" pour chaque tranche du bon de souscription.

"Meta fait un pari important sur AMD", a déclaré Lisa Su.

Meta continuera d'acheter des puces auprès d'autres fournisseurs tout en développant ses propres processeurs, a déclaré Santosh ⁠Janardhan, responsable de l'infrastructure chez Meta, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le titre de Nvidia a légèrement reculé, tandis que celui de Broadcom a perdu près de 2%. Broadcom, fournisseur de puces personnalisées, ne divulgue pas l’identité de ses clients hyperscaleurs, mais les analystes le considèrent comme un fournisseur clé de Meta, l’aidant à concevoir et fabriquer ses processeurs, appelés ASIC.

"L’ampleur à laquelle Meta construit ses centres de données et ses infrastructures nécessite plusieurs fournisseurs de puces et différentes approches", a déclaré Santosh Janardhan.

(Reportage Stephen Nellis et Max A. Cherney, version ​française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)