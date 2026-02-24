Home Depot: résultats en recul au 4T, faute de tempête majeure et à cause d'incertitudes

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a annoncé mardi un recul de ses résultats au quatrième trimestre 2025, l'attribuant à l'absence de tempête majeure au troisième trimestre et aux incertitudes macroéconomiques, mais ils ont néanmoins dépassé les attentes.

Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 3,8% sur un an, à 38,2 milliards de dollars (+0,4% à données comparables), tandis que le bénéfice net atteint 2,6 milliards, contre 3 milliards au quatrième trimestre de l'année précédente, selon un communiqué du groupe.

Le consensus des analystes de Factset attendait respectivement 38,09 et 2,49 milliards de dollars.

En ce qui concerne le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, variable privilégiée par les marchés, Home Depot a réalisé 2,72 dollars, contre 3,13 dollars sur la même période de 2024 et un consensus de 2,53 dollars.

Ted Decker, PDG du groupe, s'est félicité dans le communiqué de gains de parts de marché au cours de l'exercice 2025. Il a expliqué que les performances du dernier trimestre de l'année avaient été "en ligne avec (les) anticipations" des dirigeants.

Il a insisté sur la continuelle pression exercée sur l'immobilier du fait des incertitudes chez les consommateurs liées au contexte macroéconomique.

Cela affecte non seulement la construction de logements neufs mais également la réfection de logements anciens, ainsi que les achats et renouvellements d'équipements lors des déménagements en particulier.

Le numéro un mondial du bricolage a aussi confirmé ses prévisions pour l'exercice en cours, annoncées le 9 décembre, à savoir une hausse des ventes de 2,5% à 4,5% (de stable à +2% à données comparables).

Il table aussi sur une marge opérationnelle comprise entre 12,4% et 12,6% (12,8% à 13% à données comparables) et sur un bénéfice net par action hors éléments exceptionnels allant de stable à +4% par rapport aux 14,69 dollars de 2025. Pour ce dernier, le consensus était de 14,49 dollars.

Lors de l'année écoulée, le chiffre d'affaires a atteint 164,7 milliards et le bénéfice net 14,2 milliards, pour un consensus respectif de 164,60 et 14,35 milliards.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Home Depot bondissait de 3,24%.