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Morgan Stanley adopte une position plus restrictive et prévoit deux hausses des taux de la Fed et une hausse de la BCE
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 09:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés estiment à 93 % la probabilité d'une hausse de 0,25 point de la Fed

* MS estime que le processus de désinflation a été plus lent et moins convaincant

* La BCE a relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base pour la deuxième fois cette année

par Kanishka Ajmera et Rashika Singh

Morgan Stanley a emboîté le pas aux autres grandes banques de Wall Street en adoptant une vision plus restrictive concernant les taux d’intérêt, prévoyant des hausses des taux de la Réserve fédérale américaine et une nouvelle hausse de la Banque centrale européenne dans le courant de l’année, alors que les pressions inflationnistes persistent.

Ces prévisions interviennent avant les décisions de politique monétaire de la Fed américaine et de la Banque du Japon cette semaine, quelques jours après que la BCE a repris son cycle de resserrement , ce qui maintient l’attention des marchés mondiaux sur les perspectives en matière de taux d’intérêt.

Morgan Stanley s'attend à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion des 15 et 16 septembre, puis procède à une nouvelle hausse d'un quart de point en décembre, les derniers chiffres de l'inflation s'étant révélés supérieurs aux attentes.

Dans une note publiée lundi, la société de courtage a indiqué que le processus de désinflation s’était avéré « plus lent et moins convaincant » que ce que les décideurs politiques sont susceptibles d’exiger, ce qui l’a conduit à prévoir deux hausses de taux cette année.

Elle s’attend également à ce que la banque centrale américaine laisse entrevoir un nouveau resserrement avant que les responsables ne marquent une pause, à mesure que l’inflation se modère.

« Nous voyons des arguments tant en faveur d’une hausse que d’un statu quo, mais les signes d’effets de second tour liés aux prix de l’énergie, la forte demande liée aux investissements dans l’IA, un taux neutre qui pourrait être temporairement plus élevé, ainsi que les inquiétudes concernant la crédibilité font que la balance des risques penche désormais en faveur d’une politique quelque peu plus restrictive », a ajouté la société de courtage.

Kevin Warsh, qui a pris la présidence de la Fed en mai, s’est à plusieurs reprises abstenu de donner des indications sur l’évolution probable des taux d’intérêt américains.

Mais avec une inflation supérieure à l’objectif, des cours du pétrole s’échangeant au-dessus de 100 dollars le baril et les marchés financiers anticipant massivement une hausse des taux, les investisseurs estiment que la réunion de cette semaine devrait déboucher sur la première hausse des taux de son mandat.

En Europe, Morgan Stanley a révisé ses prévisions concernant la BCE pour tabler sur une nouvelle hausse de 25 points de base en décembre, portant le taux de dépôt à 2,75 %, contredisant ainsi ses prévisions antérieures selon lesquelles le cycle de resserrement de la banque centrale était terminé.

La société de courtage a invoqué la croissance résiliente de la zone euro et la hausse des prix de l’énergie pour prévoir une nouvelle hausse des taux de la BCE en décembre, et table désormais sur une seule baisse des taux en 2027, en décembre.

Banques centrales
BCE
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2026 à 09:33:24.

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