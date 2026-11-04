Morgan Stanley abaisse la note de Flagstar Bank en raison d'un retard dans son redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Morgan Stanley Research abaisse la note de la banque régionale Flagstar Bank FLG.N de “surpondérer” à “sous-pondérer”, la hausse des taux retardant le redressement plus que ne l'avait initialement prévu la société de courtage

** L'objectif de cours est ramené de 15 à 12 dollars, ce qui laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse de 13,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Le mois dernier, FLG a repoussé ses objectifs financiers de 2027 à 2028, invoquant la hausse des taux d’intérêt et son impact sur les coûts de crédit

** “Le moment choisi pour notre révision à la baisse reflète également notre analyse de valorisation post-résultats, les commentaires des pairs ayant mis en évidence une concurrence croissante sur le marché des dépôts et l’importance des comptes d’exploitation alors que les taux augmentent et que la demande de crédit reste forte” – analystes de Morgan Stanley

** Sur 18 courtiers, 11 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 6 “conserver” et 1 “vendre”; objectif de cours médian: 13 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FLG affichait une baisse de 16,3 % depuis le début de l’année