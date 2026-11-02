Morgan Stanley abaisse la note de Coinbase à "sous-pondérer" en raison des incertitudes quant à la reprise de ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre -

** L'action de la plateforme de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a reculé de 2,4 % à 140,1 dollars en début d'après-midi

** Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur le titre de "neutre" à "sous-pondérer" et a revu son objectif de cours à la baisse, le ramenant de 258 $ à 120 $, invoquant un ralentissement de l'activité de transactions et une baisse de confiance dans une reprise des bénéfices

** La société de courtage estime que les tendances des transactions observées en octobre laissent entrevoir un chiffre d’affaires lié aux transactions d’environ 608 millions de dollars pour le quatrième trimestre si le rythme actuel se maintient, soit près de 50 % de moins que son estimation précédente

** MS estime que les incertitudes liées au piratage de Binance pourraient peser sur la confiance du marché des cryptomonnaies, les avancées réglementaires et le rythme d’adoption

** La semaine dernière, COIN a annoncé un bénéfice au troisième trimestre après trois trimestres consécutifs de pertes

** Sur 41 analystes, 26 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", 13 "conserver" et deux "vendre" ou "vente forte"; leur objectif de cours médian s’établit à 203 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 38 % depuis le début de l'année