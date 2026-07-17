Moonshot (Chine) dévoile le plus grand modèle d'IA ouvert au monde, se rapprochant ainsi de ses rivaux américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La société chinoise Moonshot lance le plus grand modèle d'IA à poids ouvert au monde

* Ce modèle de 2 800 milliards de paramètres est conçu pour l'intelligence de pointe

* Selon l'entreprise, Kimi K3 surpasse les principaux modèles américains

* Des tests de performance indépendants soulignent les solides capacités du modèle

* Ce lancement intervient alors que les entreprises chinoises d'IA comblent leur retard sur leurs concurrents américains

(Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 10 à 15) par Laurie Chen

La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé vendredi Kimi K3, un modèle de 2 800 milliards de paramètres qui, selon elle, est le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde et offre des performances proches de celles du modèle de pointe Fable du géant américain Anthropic.

Ce lancement, qui intervient un mois après le retrait soudain par le gouvernement américain des modèles Fable et Mythos d’Anthropic pour des raisons de sécurité, souligne la rapidité avec laquelle l’écosystème chinois de l’IA à poids ouvert réduit l’écart avec les systèmes américains les plus avancés.

Des entreprises telles que Moonshot, Z.ai et MiniMax commercialisent des modèles de plus en plus puissants à des coûts nettement inférieurs, remettant ainsi en cause les idées reçues en vigueur depuis longtemps en Occident selon lesquelles les développeurs chinois auraient plusieurs mois de retard sur leurs homologues américains.

Moonshot a déclaré que Kimi K3 est le premier modèle à poids ouvert à approcher la barre des 3 000 milliards de paramètres et qu’il est conçu pour le raisonnement avancé, la programmation à long terme et le travail intellectuel. Le modèle dispose d’une fenêtre de contexte d’un million de tokens, ce qui lui permet de traiter et de retenir nettement plus d’informations que les générations précédentes à partir d’une seule invite.

Les modèles à poids ouvert permettent aux utilisateurs de télécharger, d’exécuter et de personnaliser les systèmes sous-jacents, contrairement aux modèles propriétaires à code source fermé.

Kimi K3 « a affiché des performances compétitives par rapport à Fable 5 (avec option de repli) et a largement surpassé l'Opus 4.8d’Anthropic, GPT 5.6 Sol et GPT 5.5 » en termes d’optimisation du noyau GPU, a déclaré la société. Ce terme désigne les techniques qui maximisent l’utilisation du matériel d’IA et minimisent la latence.

Le modèle a également affiché d’excellents résultats lors d’évaluations menées par des tiers.

Arena.ai a classé Kimi K3 en première position dans un benchmark évaluant les capacités de création d’interfaces web, tandis que Vals AI l’a placé en deuxième position au classement général, derrière Fable 5 et devant GPT-5.6 Sol. Artificial Analysis a indiqué que le modèle offrait des performances comparables à celles du GPT-5.5 d’OpenAI et du Claude Opus 4.8 d’Anthropic, en particulier lors de tests mesurant des tâches complexes en plusieurs étapes.

L’annonce de Moonshot a entraîné une forte chute des actions des concurrents nationaux dans le domaine de l’IA, Zhipu

2513.HK et Minimax 0100.HK , à Hong Kong; juste avant la clôture du marché, elles avaient respectivement perdu 27,7 % et 16,5 %.

DES CYCLES DE LANCEMENT PLUS RAPIDES

Les entreprises chinoises d’IA accélèrent leurs cycles de lancement de modèles alors que la course mondiale à l’IA s’intensifie. Cette évolution fait suite au lancement du GLM-5.2 de Z.ai, qui a stupéfié les observateurs du secteur en obtenant des scores proches de ceux des meilleurs modèles américains à code source fermé lors de tests de référence, remettant ainsi en cause le consensus des analystes occidentaux selon lequel les modèles d’IA chinois accusaient un retard d’au moins six mois.

Lian Jye Su, analyste en chef chez Omdia, a déclaré que les modèles chinois gagnaient du terrain car ils pouvaient être déployés à un coût bien inférieur à celui des principaux systèmes américains.

« Ils peuvent fonctionner pour une fraction du coût facturé par OpenAI à ses clients », a-t-il déclaré, tout en précisant que l’échelle du Kimi K3 « ne signifie pas nécessairement que l’on obtient d’emblée les meilleures performances ».

La taille de Kimi K3 signifie également que peu d’utilisateurs sont susceptibles de l’héberger eux-mêmes, malgré sa mise à disposition en open-weight.

Ryan Fedasiuk, chercheur à l’American Enterprise Institute, a indiqué dans un message publié sur LinkedIn que l’exécution locale d’un modèle de 2 800 milliards de paramètres nécessiterait des centaines de milliers de dollars d’équipement informatique.

SYSTÈMES À TRILLIONS DE PARAMÈTRES

Les paramètres sont les variables internes qu’un modèle apprend au cours de son entraînement; ils servent souvent d’indicateur approximatif de l’échelle, mais pas nécessairement de la capacité.

Avant la sortie de Kimi K3, LongCat-2.0 de Meituan et V4-Pro de DeepSeek dominaient le secteur chinois de l’IA avec un total de 1 600 milliards de paramètres, tandis que plusieurs autres concurrents nationaux avaient franchi le seuil des 1 000 milliards de paramètres.

Il est toutefois difficile d’établir une comparaison directe avec les modèles de pointe américains, car des entreprises telles qu’Anthropic et OpenAI ne divulguent pas le nombre de paramètres de leurs systèmes, notamment Fable, Mythos ou GPT-5.5.

Moonshot a déclaré que Kimi K3 intègre deux améliorations architecturales majeures qui optimisent l’efficacité de calcul et lui permettent d’accomplir des tâches de codage à long terme avec un minimum de supervision humaine.

Soutenue par des géants tels qu’Alibaba et Tencent, Moonshot a considérablement développé ses capacités et ses capitaux afin de rester à la pointe du secteur de l’IA.

Bloomberg a rapporté le mois dernier que la start-up cherchait à lever 2 milliards de dollars de nouveaux fonds, pour une valorisation d’environ 30 milliards de dollars, en vue d’une éventuelle introduction en bourse à Hong Kong.