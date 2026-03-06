 Aller au contenu principal
Moonfare : Alice Avenel nommée responsable France et Benelux
information fournie par AOF 06/03/2026 à 09:25

(AOF) - Moonfare, plateforme digitale mondiale d'investissement sur les marchés privés, annonce la nomination d'Alice Avenel en tant que responsable France et Benelux. Basée à Paris, elle aura pour mission d'accélérer le développement de Moonfare auprès des investisseurs privés, family offices et partenaires distributeurs sur ces marchés stratégiques.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Alice Avenel sera chargée de piloter la stratégie commerciale régionale en coordination avec les équipes marketing et produit. Elle devra aussi renforcer la présence de Moonfare lors des événements clés du secteur, en s'appuyant sur une base de clients qui a augmenté de plus de 20% l'année dernière.

Entrepreneure, elle a également fondé et développé une marque grand public à Londres, avant d'en orchestrer la cession. Elle a débuté sa carrière chez J.P. Morgan Asset Management à Londres, puis chez Kepler Partners, où elle a acquis une solide expertise en distribution et en relations investisseurs.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance européenne de Moonfare.

L'ambition de la société reste de démocratiser l'accès aux opportunités de marchés privés de premier ordre pour les investisseurs avertis, grâce à une plateforme performante et une sélection de fonds internationaux ainsi que d'opérations directes de "qualité institutionnelle", habituellement inaccessibles aux particuliers.

