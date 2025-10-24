Moody's revoit à la baisse ses perspectives sur la note de la France

Moody's a revu à la baisse vendredi, de stables à négatives, ses perspectives sur la note de crédit de la France, en raison de l'instabilité politique qui pourrait selon l'agence de notation entraver la lutte contre les déficits publics et l'endettement.
La note souveraine de la France reste à "Aa3", depuis son dernier abaissement par l'agence en décembre 2024.
Cette décision intervient après l'abaissement de la note de crédit de la France par deux autres grandes agences de notation, Fitch et S&P Global Ratings, ces deux derniers mois, marqués par la chute du gouvernement de François Bayrou et l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu.
Elle coïncide avec le début de l'examen de la partie recettes du budget 2026 à l'Assemblée nationale dans le but de parvenir à l'adoption d'un texte avant la fin de l'année, en dépit de profondes dissensions au sein d'un Parlement sans majorité.
Le projet de budget du gouvernement de Sébastien Lecornu prévoit de ramener le déficit budgétaire à 4,7% du produit intérieur brut (PIB), après 5,4% en 2025.
(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)
