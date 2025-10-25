Donald Trump en route pour l'Asie, où il rencontrera Xi Jinping

Le président amréicain Donald Trump embarque à bord de son avion Air Force One à la base aérienne Andrews, près de Washington, le 17 octobre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump est en route samedi pour une importante tournée en Asie, dont le point d'orgue sera une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, aux enjeux majeurs pour l'économie mondiale.

Le président américain a déclaré à bord d'Air Force One qu'il espérait une "très bonne rencontre" avec M. Xi, et s'attendait à voir la Chine conclure un accord pour éviter des droits de douane supplémentaires de 100% devant entrer en vigueur le 1er novembre.

M. Trump, en route pour Kuala Lumpur, s'est aussi montré ouvert à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de cette tournée, la première dans la région depuis son retour au pouvoir en janvier.

"J'aimerais bien, il sait que nous y allons", a-t-il déclaré aux journalistes qui le questionnaient sur l'éventualité d'une telle entrevue lorsqu'il se trouvera dans la péninsule coréenne, à la fin de sa tournée asiatique. Sa dernière rencontre avec Kim Jong Un remonte à 2019.

"Si vous voulez passer le mot, je suis ouvert à cela", a déclaré Donald Trump, ajoutant: "j'avais une excellente relation avec lui".

Interrogé sur sa disposition à satisfaire la demande de la Corée du Nord d'être reconnue comme un État nucléaire -- une condition posée à toute rencontre par Pyongyang -- le président américain a répondu : "Eh bien, je pense qu'ils sont en quelque sorte une puissance nucléaire... Ils ont beaucoup d'armes nucléaires, je dirais cela".

Cette tournée en Asie comprend des étapes en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud.

Tous les pays hôtes devraient dérouler le tapis rouge à Donald Trump pour tenter de s'attirer ses faveurs et d'obtenir les meilleurs accords possibles en matière de droits de douane et de garanties de sécurité.

Un haut responsable américain a déclaré vendredi que M. Trump "tiendrait ses promesses envers le peuple américain dans l'une des régions les plus dynamiques du monde sur le plan économique, en signant une série d'accords économiques", notamment sur les terres rares.

A Kuala Lumpur, le président américain participera dimanche au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), qu'il avait snobé à plusieurs reprises lors de son premier mandat.

Il devrait conclure un accord commercial avec la Malaisie et, surtout, assister à la signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge.

Après un conflit de plusieurs jours, les deux voisins ont conclu un cessez-le-feu le 29 juillet, à la suite d'une intervention de Donald Trump.

Une rencontre avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva est également prévue à l'occasion du sommet de l'Asean, a indiqué ce dernier à bord de l'avion présidentiel.

Les deux dirigeants ont commencé à aplanir leurs différends après des mois de tensions liées en premier lieu à la condamnation de l'ancien président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié du locataire de la Maison Blanche.

- "Tous les sujets" -

Donald Trump se rendra ensuite lundi au Japon où il rencontrera le lendemain la nationaliste Sanae Takaichi, devenue cette semaine la première femme à prendre la tête du gouvernement japonais.

Celle-ci a dit vouloir des "discussions franches" avec le président américain. Tokyo a signé cet été avec Washington un accord commercial dont certains détails restent à discuter.

Mais le point d'orgue de la tournée aura lieu en Corée du Sud, où Donald Trump est attendu à partir de mercredi prochain pour un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), en marge duquel il aura un entretien avec Xi Jinping à Gyeongju, programmé jeudi.

Le dirigeant républicain avait un moment laissé planer le doute au sujet de cette entrevue, alors que les deux premières économies de la planète s'affrontent durement sur le plan commercial.

La Chine et les Etats-Unis ont entamé samedi de nouvelles négociations commerciales à Kuala Lumpur, selon un média d'Etat chinois.

Donald Trump a dit espérer conclure un accord avec le président chinois sur "tous les sujets", même s'il entend surtout "discuter de la relation économique et commerciale", selon le haut responsable américain cité précédemment.

Cette rencontre, qui sera très suivie par les marchés boursiers, est encore plus cruciale depuis que la Chine a annoncé une réduction de ses exportations de terres rares, et que Donald Trump a brandi en représailles la menace de 100% de droits de douane supplémentaires pour les produits chinois.

Le président américain rencontrera aussi, à l'occasion de ce sommet, son homologue sud-coréen Lee Jae Myung, prononcera un discours devant des hommes d'affaires et participera à un dîner des dirigeants de l'Apec, selon la Maison Blanche.