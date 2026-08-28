Moody's relève sa perspective sur Valeo, qui monte en Bourse

Moody's Ratings a annoncé jeudi soir avoir relevé de négative à stable sa perspective attachée à la note de crédit de Valeo, l'agence de notation saluant la solidité des performances financières de l'équipementier automobile dans un marché pourtant jugé compliqué.

Sa note "Ba1" a par ailleurs été réaffirmée, ce qui place le groupe dans le haut de la catégorie spéculative.

"Au 1er semestre 2026, la marge opérationnelle de Valeo s'est améliorée à 5%, contre 4,5% un an plus tôt, en dépit de ventes organiques stables à 10,4 milliards d'euros sur un segment des voitures particulières qui s'est contracté d'environ 1%", souligne l'agence.

Moody's fait valoir que le ratio dette brute ajustée sur Ebitda de l'entreprise s'est maintenu à 3,8x à fin juin 2026 par rapport à décembre 2025, reflétant l'impact de l'émission obligataire de 600 millions d'euros lancée en mai 2026.

Mais l'agence souligne que Valeo a depuis procédé, courant août, au remboursement de l'intégralité de son emprunt obligataire de 750 millions d'euros assorti d'un coupon de 5,375%, qui devait arriver à échéance en mai 2027.

Une dette nette qui se réduit, avec une situation de trésorerie confortable

Elle juge par ailleurs que la situation de trésorerie du groupe est "très bonne" avec un cash disponible qui atteignait près de trois milliards d'euros à la fin du mois de juin, un montant assorti de lignes de crédits non tirées de 1,6 milliard d'euros.

A la Bourse de Paris, l'action Valeo progressait de quasiment 2% à 13,9 euros vendredi matin, à comparer avec un gain de 0,9% pour l'indice SBF 120. Le titre affiche une hausse de plus de 19% depuis le début de l'année.

Valeo, qui a fait de son désendettement une priorité stratégique, affichait un endettement financier net de quelque 3,8 milliards d'euros à la fin juin, contre plus de 4 milliards à la fin 2025.

Sa dette est notée "BB" chez Standard & Poor's, accompagnée d'une perspective "stable".