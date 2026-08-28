Informatique quantique: le français Pasqal annonce son entrée à la Bourse de New York

La start-up française Pasqal, spécialisée dans l'informatique quantique, a annoncé jeudi soir son introduction vendredi à la Bourse de New York et la levée de 360 millions de dollars de trésorerie.

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Les titres de Pasqal devraient commencer à être négociés vendredi sur le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques de Wall Street, a indiqué la start-up dans un communiqué, où elle annonce en parallèle sa fusion avec la société d'investissement Bleichroeder.

"Cette opération dote Pasqal, en tant que société cotée, d'une assise financière solide, avec environ 360 millions de dollars de trésorerie disponibles à la clôture, destinés à accélérer le déploiement mondial de sa plateforme d'informatique quantique, soutenir l'innovation continue et renforcer l'adoption commerciale à l'échelle internationale", indique son communiqué.

L'entreprise française, qui a notamment déjà noué un partenariat avec Microsoft, espère ainsi poursuivre le développement de la technologie quantique, encore expérimentale mais qui pourrait permettre de résoudre en un temps record des problèmes trop complexes pour les calculateurs actuels.

"Ce jour n'est pas un aboutissement, c'est un accélérateur", a déclaré Wasiq Bokhari, directeur général de Pasqal, cité dans le communiqué. "Pasqal a été créée pour faire passer l'informatique quantique à atomes neutres de la recherche fondamentale au déploiement à l'échelle industrielle".