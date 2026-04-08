Moody's réduit les perspectives du fonds Blue Owl en raison de l'augmentation des demandes de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et les détails sur les fonds de Blue Owl à partir des paragraphes 9; change la date de référence)

Moody's Ratings a abaissé mardi de "stable" à "négative" la perspective d'un fonds non négocié de 36 milliards de dollars, Blue Owl OWL.N , citant des demandes de rachat qui ont été significativement plus élevées que chez ses pairs au cours du premier trimestre.

L'abaissement de la note met en évidence les tensions croissantes dans le secteur du crédit privé, qui pèse 2 000 milliards de dollars, , après une période faste, alors que les investisseurs particuliers, inquiets, se retirent en raison des préoccupations croissantes concernant la transparence, les normes de prêt et les valorisations.

La société de crédit privé Blue Owl a déclaré la semaine dernière qu'elle limiterait les retraits de deux de ses fonds à 5 % des actions après avoir reçu un niveau historique de demandes de rachat au cours du premier trimestre.

Moody's a également indiqué que la modification des perspectives de Blue Owl Credit Income Corp (OCIC) est due au fait que la majorité des demandes de rachat provient d'un nombre très limité d'investisseurs, ce qui révèle une certaine concentration dans la base des détenteurs d'actions.

OCIC, la plus grande société de développement commercial de Blue Owl (BDC), avait déclaré qu'environ 90 % des investisseurs n'avaient pas demandé de rachat au cours du premier trimestre.

Les investisseurs de l'OCIC ont cherché à racheter 21,9 % des actions au premier trimestre, ce qui est nettement plus élevé que les 5,2 % de demandes de rachat reçues au quatrième trimestre.

Moody's a déclaré qu'elle s'attend à ce que les rachats élevés persistent au cours des prochains trimestres et que les entrées de capitaux pourraient encore ralentir, ce qui entraînerait la dissipation du capital et des liquidités actuellement solides de l'OCIC.

Blue Owl a précédemment déclaré qu'il y avait une "déconnexion significative" entre le sentiment du public sur les fonds de crédit privés et la performance sous-jacente de son portefeuille.

Plus tôt dans la journée de mardi, Moody's avait révisé ses perspectives sur les BDC américains, les faisant passer de "stables" à "négatives", citant les pressions croissantes en matière de rachat, l'augmentation de l'effet de levier et l'affaiblissement de l'accès aux marchés de financement.

Les BDC perpétuelles non négociées, comme OCIC, ont connu une croissance rapide ces dernières années, car les gestionnaires d'actifs alternatifs se sont développés de manière agressive dans le canal de la richesse et se sont concentrés sur les investisseurs particuliers et fortunés, qui achètent de plus en plus d'actifs privés.

Mais les investisseurs particuliers ont tendance à être moins patients et moins prévisibles que les investisseurs institutionnels en période de volatilité.

Ces véhicules d'investissement offrent une volatilité plus faible que les BDC cotées en bourse, mais les investisseurs doivent faire face à une liquidité plus faible.

LA TOURMENTE FAIT RAGE

Blue Owl est devenu l'exemple type des fonds de crédit privés qui doivent faire face à un niveau élevé de rachats. Son action a été divisée par plus de deux au cours des 12 derniers mois et se négocie à un niveau proche de son plus bas niveau historique.

La gestion de certains de ses fonds de crédit privés au cours des derniers mois a également fait l'objet d'un examen minutieux et a suscité des inquiétudes quant à la liquidité de ces véhicules.

L'année dernière, Blue Owl avait prévu de fusionner son fonds coté en bourse Blue Owl Capital Corp OBDC.N avec un fonds non coté en bourse appelé Blue Owl Capital Corp II (OBDC II), mais a annulé l'opération après qu'un plan de gel des retraits avant la transaction ait ébranlé les investisseurs.

Au début de l'année, la société a remplacé les rachats trimestriels d'OBDC II par des paiements promis. Elle a également vendu pour 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette.

OBDC II est une BDC non cotée à durée de vie limitée et le fonds devait offrir une liquidité complète aux investisseurs dans les trois à quatre ans suivant la fin de son appel public à l'épargne, qui se termine en 2026.

Le mois dernier, S&P Global a révisé les perspectives du fonds de crédit privé phare de Cliffwater, d'une valeur de 33 milliards de dollars, et les a qualifiées de "négatives" en raison de l'augmentation des demandes de rachat des investisseurs.