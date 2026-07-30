Monolithic Power prévoit un chiffre d'affaires en hausse grâce à la demande de puces de puissance stimulée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Monolithic Power Systems MPWR.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur une forte hausse des dépenses en infrastructures d'IA pour stimuler la demande de ses puces d'alimentation.

Les résultats trimestriels du fabricant de puces reflètent la forte hausse de la demande en matériel de gestion de l’alimentation nécessaire au fonctionnement des centres de données de pointe, alors que les hyperscalers continuent d’augmenter leurs capacités pour prendre en charge les charges de travail liées à l’IA générative.

Voici quelques détails:

* L'action de la société a progressé de 5,4 % après la clôture.

* Monolithic, qui compte le géant des puces d’IA Nvidia

NVDA.O parmi ses clients, a prévu un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 1,14 et 1,16 milliard de dollars, soit un montant supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 981,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a annoncé un chiffre d’affaires de 980,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l’estimation des analystes de 902,5 millions de dollars.

* Le bénéfice par action ajusté pour le trimestre considéré s’est établi à 6,5 dollars, contre des estimations de 5,87 dollars et 5,1 dollars il y a un an.

* Monolithic est un fabricant de puces sans usine qui conçoit des semi-conducteurs de gestion de l'énergie permettant de contrôler la tension et d'améliorer l'efficacité énergétique, mais qui sous-traite la fabrication à des usines externes. Ses puces sont utilisées dans les serveurs d'IA, les centres de données, les voitures et les équipements industriels.