MongoDB dégringole alors que les investisseurs attendent les résultats

2 mars - ** Les actions de MongoDB MDB.O sont presque stables avant la publication des résultats trimestriels, les analystes s'attendant à une forte croissance du chiffre d'affaires du fournisseur de logiciels de base de données

** MDB devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 22% à 667,1 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 1,45 $ contre 1,28 $ il y a un an, selon LSEG

** L'action de MDB a chuté d'environ 22% depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la baisse de 2% du Nasdaq

.IXIC

** L'action a baissé de 44% par rapport à son record de novembre 2021 ** Sur 42 analystes couvrant le titre, 32 l'estiment "acheter" ou plus et 10 l'estiment "conserver", avec un PT médian de 450 $ par rapport au prix actuel de 328,70 $