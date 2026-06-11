Mondial : Goldman Sachs prédit une deuxième étoile pour l'Espagne, BofA mise sur la France

L'Espagne devrait affronter l'Argentine en finale de la Coupe du monde de football le 19 juillet prochain à New York et c'est la Roja qui l'emportera, décrochant un deuxième sacre après le Mondial déjà remporté en 2010, prédisent les stratèges de Goldman Sachs.

La banque d'affaires américaine estime à 26% la probabilité d'une victoire de l'Espagne, contre 19% pour la France, 14% pour l'Argentine, 8% pour le Brésil et 5% pour l'Angleterre.

Selon l'algorithme établi par la firme new-yorkaise, qui simule le tournoi des milliers de fois pour dégager des probabilités de qualification, tour par tour, jusqu'au vainqueur final en les réévaluant chaque jour à partir de données réelles, les Bleus seraient éliminés par l'Espagne en demi-finale, tandis que l'Argentine parviendrait à se défaire du Brésil de l'autre côté du tableau.

Goldman Sachs reconnaît toutefois que son modèle n'est pas infaillible. Pour les deux dernières Coupes du Monde, la banque avait à chaque fois prédit une victoire du Brésil.

"La puissance des statistiques affiche ses limites, ce qui n'a rien de surprenant quand on connaît l'imprévisibilité inhérente au football", rappelle dans son étude l'établissement américain.

BofA voit la France, Panmure Liberum un vainqueur inédit

Du côté de BofA, une autre grande banque d'investissement américaine, c'est la France qui soulèvera pour la troisième fois le trophée dans un peu plus d'un mois au stade de New York New Jersey grâce à la bonne forme de Kylian Mbappé, pressenti comme le meilleure buteur du tournoi, tandis que Lamine Yamal serait, lui, élu meilleur joueur de la compétition.

Bank of America précise que ses outils d'IA confirment ces pronostics, tout en plaçant l'Espagne à égalité de chances pour remporter la Coupe du monde.

Plus original, Joachim Klement, l'analyste vedette de la banque d'investissement britannique Panmure Liberum, table sur un vainqueur inédit, n'ayant jamais remporté le tournoi jusqu'ici, puisqu'il parie sur une finale entre le Portugal et les Pays-Bas, sans toutefois se risquer à pronostiquer le nom du vainqueur final.

Grand amateur de ballon rond, le stratège souligne cependant que son modèle propriétaire, conçu en 2014, s'est avéré jusqu'ici d'une efficacité redoutable en prédisant correctement les gagnants des trois dernières éditions.

La Coupe du Monde de football, la 23ème du nom, doit débuter ce soir avec le match inaugural entre le Mexique et l'Afrique du Sud.