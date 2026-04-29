Mondelez voit son BPA baisser moins que prévu au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 13:45
Le groupe agroalimentaire a vu ses revenus grimper de 8,2% à 10,08 MdsUSD, avec une croissance de 3% en organique, des hausses de prix ( 3,5 points) ayant largement compensé des effets volumes et mix négatifs (-0,5 point).
"Nous avons enregistré de solides résultats, portés par une forte croissance du chiffre d'affaires sur nos marchés émergents, tandis que la croissance sur les marchés développés a montré des signes d'amélioration", juge son PDG Dirk Van de Put.
"Ces résultats témoignent de la bonne mise en oeuvre de notre stratégie axée sur le consommateur, soutenue par des investissements accrus dans nos marques et nos plateformes de croissance, malgré la volatilité macroéconomique persistante", estime-t-il.
Pour l'exercice 2026, le détenteur des marques Oreo, Milka, Lu et Cadbury confirme tabler sur un BPA ajusté stable ou en croissance de 5% à changes constants, ainsi que sur des revenus stables ou en croissance de 2% en organique.
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