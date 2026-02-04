Mondelez publie des résultats supérieurs aux attentes malgré le prix du cacao

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe agroalimentaire américain Mondelez International (biscuits Lu et Oreo, chocolats Milka et Côte d'Or) a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2025, malgré le cours élevé du cacao et un contexte macroéconomique très volatil.

"En dépit des vents contraires provoqués par le coût sans précédent du cacao qui a nui à notre productivité, nos équipes sont restées concentrées sur ce qui était en leur contrôle pour nous positionner au mieux pour une croissance durable et rentable", a commenté Dirk Van de Put, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Il a assuré que, malgré ces difficultés, le groupe avait continué de suivre son plan d'entreprise et d'améliorer ses volumes, ses réductions de coûts structurels et "l'allocation disciplinée de ses capitaux", tout en stabilisant le coût du cacao.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Mondelez chutait de 4,36%.

Son chiffre d'affaires trimestriel ressort à 10,50 milliards de dollars, soit une hausse de 9,30% sur un an (+5,1% à données comparables), mais son bénéfice net a fondu à 665 millions de dollars, contre 1,74 milliard un an plus tôt.

S'il a fait mieux qu'attendu par le consensus des analystes de FactSet en matière de chiffre d'affaires (10,31 milliards anticipés), il n'a en revanche pas répondu aux attentes en matière de bénéfice net (892 millions anticipés).

Mais les analystes se focalisent surtout sur le bénéfice net par action à données comparables et, cette fois, Mondelez leur a donné satisfaction en annonçant 72 cents (+4,6%), quand ils attendaient 70 cents.

Sur l'ensemble de l'année, Mondelez a engrangé un chiffre d'affaires de 38,54 milliards de dollars (+5,75% par rapport à 2024) et un bénéfice net de 2,45 milliards (-46,84%).

Le groupe de Chicago (Illinois) a aussi dévoilé mardi des objectifs pour son exercice 2026, hors éléments exceptionnels: un chiffre d'affaires de stable à +2% et un bénéfice net par action de stable à +5%.

Il s'attend aussi à dégager une trésorerie disponible d'environ 3 milliards de dollars (3,2 milliards en 2025).

"Ces prévisions sont fournies dans un contexte de volatilité plus intense que d'habitude, y compris du fait d'incertitudes géopolitiques, commerciales et réglementaires, et du prix des matières premières", a précisé Mondelez dans son communiqué, ajoutant qu'elles n'intégraient pas non plus d'éventuels changements à l'accord commercial nord-américain ACEUM.